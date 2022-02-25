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Только 7000 туристов смогли покинуть южные курорты в первый день военной операции на Украине

Сейчас там застряло до 200 000 человек
Маргарита Соболь
Застрявшие туристы сейчас вынуждены продлевать пребывание в отелях за свой счет / Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Приостановка работы 11 аэропортов в южной части России из-за начавшейся военной спецоперации на Украине привела к тому, что у части отдыхающих там туристов возникли сложности с возвращением домой. Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» туроператоры. По словам директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, сейчас в Краснодарском крае находится 900 ее клиентов, 500 из которых должны вылететь домой до 2 марта. Несколько тысяч человек отдыхают по путевкам туроператора «Алеан», сообщил его генеральный директор Илья Уманский. По словам обоих, сейчас вывезти никого они пока не могут: билеты на поезда были раскуплены в считанные минуты. Из-за отмены рейсов не могут вернуться домой и жители Краснодарского края, отдыхающие сейчас на зарубежных курортах, говорит представитель еще одного туроператора, не уточняя детали.

24 февраля Росавиация в целях обеспечения безопасности приостановила работу аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, ограничения действуют до 2 марта. Рейсы были также отменены и в других южных городах, включая Сочи (их возобновили только к вечеру, изменив маршрут). Нарушено также авиасообщение между этими городами и зарубежными курортами (например, часть туристов не может вылететь из Египта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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