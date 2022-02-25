Только 7000 туристов смогли покинуть южные курорты в первый день военной операции на Украине

Приостановка работы 11 аэропортов в южной части России из-за начавшейся военной спецоперации на Украине привела к тому, что у части отдыхающих там туристов возникли сложности с возвращением домой. Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» туроператоры. По словам директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, сейчас в Краснодарском крае находится 900 ее клиентов, 500 из которых должны вылететь домой до 2 марта. Несколько тысяч человек отдыхают по путевкам туроператора «Алеан», сообщил его генеральный директор Илья Уманский. По словам обоих, сейчас вывезти никого они пока не могут: билеты на поезда были раскуплены в считанные минуты. Из-за отмены рейсов не могут вернуться домой и жители Краснодарского края, отдыхающие сейчас на зарубежных курортах, говорит представитель еще одного туроператора, не уточняя детали.