Только 7000 туристов смогли покинуть южные курорты в первый день военной операции на Украине

Только 7000 туристов смогли покинуть южные курорты в первый день военной операции на УкраинеСейчас там застряло до 200 000 человек
Приостановка работы 11 аэропортов в южной части России из-за начавшейся военной спецоперации на Украине привела к тому, что у части отдыхающих там туристов возникли сложности с возвращением домой. Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» туроператоры. По словам директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, сейчас в Краснодарском крае находится 900 ее клиентов, 500 из которых должны вылететь домой до 2 марта. Несколько тысяч человек отдыхают по путевкам туроператора «Алеан», сообщил его генеральный директор Илья Уманский. По словам обоих, сейчас вывезти никого они пока не могут: билеты на поезда были раскуплены в считанные минуты. Из-за отмены рейсов не могут вернуться домой и жители Краснодарского края, отдыхающие сейчас на зарубежных курортах, говорит представитель еще одного туроператора, не уточняя детали.
24 февраля Росавиация в целях обеспечения безопасности приостановила работу аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, ограничения действуют до 2 марта. Рейсы были также отменены и в других южных городах, включая Сочи (их возобновили только к вечеру, изменив маршрут). Нарушено также авиасообщение между этими городами и зарубежными курортами (например, часть туристов не может вылететь из Египта).