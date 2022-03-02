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Минфин прорабатывает меры поддержки импортеров продовольствия

Из-за повышения ключевой ставки и санкций они столкнулись с задержками поставок
Анна Киселева Маргарита Соболь
В 2021 г. в Россию было больше всего импортировано фруктов и орехов ($5,79 млрд) / Максим Стулов / Ведомости

Минфин прорабатывает вопрос оказания поддержки предприятиям рынка АПК, в том числе импортерам продовольствия, в части привлечения оборотных средств на льготных условиях, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Другие детали он не раскрыл, посоветовав обратиться в Минсельхоз. Там на запрос не ответили.

Ранее многие импортеры овощей, фруктов, мяса и других продуктов питания сообщали о задержках и отмене поставок из-за ситуации на Украине. Их контрагенты, опасаясь, что из-за санкций с ними не смогут расплатиться за товар, начали требовать 100%-ную предоплату заказов. А с 28 февраля выполнить это условие стало еще сложнее, так как Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Это все приведет к тому, что банки будут выдавать коммерческие кредиты вплоть до 25–27%, опасаются два сельхозпроизводителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных