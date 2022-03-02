Минфин прорабатывает меры поддержки импортеров продовольствия

Ранее многие импортеры овощей, фруктов, мяса и других продуктов питания сообщали о задержках и отмене поставок из-за ситуации на Украине. Их контрагенты, опасаясь, что из-за санкций с ними не смогут расплатиться за товар, начали требовать 100%-ную предоплату заказов. А с 28 февраля выполнить это условие стало еще сложнее, так как Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Это все приведет к тому, что банки будут выдавать коммерческие кредиты вплоть до 25–27%, опасаются два сельхозпроизводителя.