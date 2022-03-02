Поставки цветов в Россию из других стран могут остановиться

Российские цветочные сети фиксируют задержки заказанных из-за границы цветов к 8 Марта из-за ситуации на Украине, они опасаются, что часть из них не доедет до страны, сообщили «Ведомостям» опрошенные участники рынка. Особенно сложно будет после окончания праздника. С 1 марта введен валютный контроль, и те, кто закупал цветы в кредит, сейчас ломают голову, как расплатиться с поставщиками, говорит генеральный директор Московской цветочной торговой компании Никита Лапенко. С минувшего вторника российские резиденты не могут зачислять иностранную валюту на свои банковские и брокерские счета за рубежом, вывод денег из страны через иностранных поставщиков услуг также станет невозможен даже без открытия счета. Лапенко напоминает, что все затраты импортеры несут в валюте: в евро покупают товар на голландских аукционах (крупнейшие международные площадки – это Налдвейк, Алсмер, Рейнсбург), а все машины фрахтуются в долларах, это давно сложившаяся на рынке практика.