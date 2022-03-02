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Поставки цветов в Россию из других стран могут остановиться

Из-за введенного валютного контроля импортеры не смогут расплатиться с поставщиками
Маргарита Соболь
Цветы к 8 Марта в основном уже доставлены в Россию / Ray Shrewsberry / PIXABAY

Российские цветочные сети фиксируют задержки заказанных из-за границы цветов к 8 Марта из-за ситуации на Украине, они опасаются, что часть из них не доедет до страны, сообщили «Ведомостям» опрошенные участники рынка. Особенно сложно будет после окончания праздника. С 1 марта введен валютный контроль, и те, кто закупал цветы в кредит, сейчас ломают голову, как расплатиться с поставщиками, говорит генеральный директор Московской цветочной торговой компании Никита Лапенко. С минувшего вторника российские резиденты не могут зачислять иностранную валюту на свои банковские и брокерские счета за рубежом, вывод денег из страны через иностранных поставщиков услуг также станет невозможен даже без открытия счета. Лапенко напоминает, что все затраты импортеры несут в валюте: в евро покупают товар на голландских аукционах (крупнейшие международные площадки – это Налдвейк, Алсмер, Рейнсбург), а все машины фрахтуются в долларах, это давно сложившаяся на рынке практика.

Вся отрасль сейчас сфокусирована на том, чтобы отработать 8 Марта, а как будет организована логистическая цепочка и работа с зарубежными поставщиками – никто пока не понимает, добавляет генеральный директор старейшей столичной сети салонов цветов «Ирис» Артем Тимофеев. Об этом же говорит и коммерческий директор тепличного комплекса «Подосинки» (крупный производитель роз под Дмитровом) Ирина Земцева: по ее словам, никто не знает, что будет с рынком после 8 Марта. «Мы в ступоре, мы на 90% импортозависимые – семена, оборудование и запчасти к нему, селекционное и авторское право – с этой иглы невозможно соскочить», – жалуется она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных