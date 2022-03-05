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Импортное медицинское оборудование и материалы подорожали на 20–70%

Вслед за ними вырастут цены и на медицинские услуги
Анна Киселева Майя Янчук
Медицинские изделия, в том числе оборудование, расходные материалы, в среднем подорожали на 20–22% и это не предел / Андрей Гордеев / Ведомости

Импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы у дистрибуторов подорожали на 20–70% после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России. Об этом «Ведомостям» рассказали генеральный директор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов, президент компании Apexmed (закупает медицинское оборудование в 10 странах) Рашид Биктогиров, председатель СРО «Лига» (объединяет стоматологические предприятия в 17 регионах) Сергей Панькив, а также генеральный директор консалтинговой фирмы «Регмедикал» Евгений Алехин.

В частности, стоимость тонометров, термометров и ингаляторов японского производителя медтехники Omron выросла на 20%, утверждает Миронов. Дилер этой компании, «СиЭс медика Рязань», приостанавливал продажи для переоценки из-за турбулентности на валютном и финансовом рынках и высокой волатильности рубля, пояснил «Ведомостям» ее генеральный директор Надир Бенкафадар. По его словам, аналогичные уведомления получили аптечные сети и в других регионах. Другие дистрибуторы медицинской техники тоже сейчас переоценивают поставляемую продукцию, добавил Миронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных