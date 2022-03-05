Импортное медицинское оборудование и материалы подорожали на 20–70%

В частности, стоимость тонометров, термометров и ингаляторов японского производителя медтехники Omron выросла на 20%, утверждает Миронов. Дилер этой компании, «СиЭс медика Рязань», приостанавливал продажи для переоценки из-за турбулентности на валютном и финансовом рынках и высокой волатильности рубля, пояснил «Ведомостям» ее генеральный директор Надир Бенкафадар. По его словам, аналогичные уведомления получили аптечные сети и в других регионах. Другие дистрибуторы медицинской техники тоже сейчас переоценивают поставляемую продукцию, добавил Миронов.