Импортное медицинское оборудование и материалы подорожали на 20–70%Вслед за ними вырастут цены и на медицинские услуги
Импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы у дистрибуторов подорожали на 20–70% после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России. Об этом «Ведомостям» рассказали генеральный директор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов, президент компании Apexmed (закупает медицинское оборудование в 10 странах) Рашид Биктогиров, председатель СРО «Лига» (объединяет стоматологические предприятия в 17 регионах) Сергей Панькив, а также генеральный директор консалтинговой фирмы «Регмедикал» Евгений Алехин.
В частности, стоимость тонометров, термометров и ингаляторов японского производителя медтехники Omron выросла на 20%, утверждает Миронов. Дилер этой компании, «СиЭс медика Рязань», приостанавливал продажи для переоценки из-за турбулентности на валютном и финансовом рынках и высокой волатильности рубля, пояснил «Ведомостям» ее генеральный директор Надир Бенкафадар. По его словам, аналогичные уведомления получили аптечные сети и в других регионах. Другие дистрибуторы медицинской техники тоже сейчас переоценивают поставляемую продукцию, добавил Миронов.