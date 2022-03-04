Домашняя аптечка из импортных препаратов за два дня марта подорожала почти на 9%Отечественные подорожали менее значительно
Стоимость домашней аптечки, собранной из иностранных препаратов, с 28 февраля по 2 марта (т. е. сразу после увеличения ключевой ставки до 20%) у крупнейших по выручке специализированных сервисов увеличилась: у «Аптека.ру» – на 4,29%, у «Сбер еаптеки» – на 8,75%, подсчитали «Ведомости». Аналогичный набор из российских лекарств подорожал на 3,7 и 2,44% соответственно. На 3 марта цены продолжают расти, а некоторые лекарства и медицинские изделия – заканчиваться в интернет-аптеках.
В «Аптека.ру» подорожали все позиции за исключением российского анальгина – его стоимость осталась прежней, 105 руб. Антисептик орвис и средство от боли в горле имудон стали дешевле, а антигистаминный препарат кларисенс на 2 марта пропал из продажи. Цены больше всего выросли на следующие российские позиции: вата (+41,3%, 65 руб.), риностоп (+4%, до 182 руб.), полисорб (+5,24%, до 241 руб.), средство от запора экспортал (+5,4%, до 648 руб.), безртутный термометр (+12%, до 261 руб.). На 3 марта последних уже не было в продаже.