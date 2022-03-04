Домашняя аптечка из импортных препаратов за два дня марта подорожала почти на 9%

В «Аптека.ру» подорожали все позиции за исключением российского анальгина – его стоимость осталась прежней, 105 руб. Антисептик орвис и средство от боли в горле имудон стали дешевле, а антигистаминный препарат кларисенс на 2 марта пропал из продажи. Цены больше всего выросли на следующие российские позиции: вата (+41,3%, 65 руб.), риностоп (+4%, до 182 руб.), полисорб (+5,24%, до 241 руб.), средство от запора экспортал (+5,4%, до 648 руб.), безртутный термометр (+12%, до 261 руб.). На 3 марта последних уже не было в продаже.