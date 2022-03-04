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Домашняя аптечка из импортных препаратов за два дня марта подорожала почти на 9%

Отечественные подорожали менее значительно
Анна Киселева Мария Глухова
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость домашней аптечки, собранной из иностранных препаратов, с 28 февраля по 2 марта (т. е. сразу после увеличения ключевой ставки до 20%) у крупнейших по выручке специализированных сервисов увеличилась: у «Аптека.ру» – на 4,29%, у «Сбер еаптеки» – на 8,75%, подсчитали «Ведомости». Аналогичный набор из российских лекарств подорожал на 3,7 и 2,44% соответственно. На 3 марта цены продолжают расти, а некоторые лекарства и медицинские изделия – заканчиваться в интернет-аптеках.

В «Аптека.ру» подорожали все позиции за исключением российского анальгина – его стоимость осталась прежней, 105 руб. Антисептик орвис и средство от боли в горле имудон стали дешевле, а антигистаминный препарат кларисенс на 2 марта пропал из продажи. Цены больше всего выросли на следующие российские позиции: вата (+41,3%, 65 руб.), риностоп (+4%, до 182 руб.), полисорб (+5,24%, до 241 руб.), средство от запора экспортал (+5,4%, до 648 руб.), безртутный термометр (+12%, до 261 руб.). На 3 марта последних уже не было в продаже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных