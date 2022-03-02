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Лекарства могут подорожать – пока их отпускают по старым ценам

Фармкомпании столкнулись с трудностями при закупке европейского сырья и оборудования
Анна Киселева Майя Янчук
Отечественные фармкомпании переключатся на продукцию китайских и индийских поставщиков / Евгений Разумный / Ведомости

Фармацевтические производители столкнулись со сложностями при оплате и транспортировке в Россию европейских субстанций, веществ для их производства (интермедиатов), а также оборудования и запчастей к нему. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

По его словам, продавцы сырья боятся отправлять транспорт в Россию из-за санкций и требуют 100%-ную предоплату. Об этой проблеме известно и директору по развитию аналитической компании RNC Pharma Николаю Беспалову. Как минимум два фармпроизводителя не могут получить уже оплаченные заказы, уверяет Дмитриев, не уточнив, о ком именно идет речь. По его словам, в ближайшие месяцы проблемы с логистикой сохранятся, поэтому отечественные фармкомпании переключатся на продукцию китайских и индийских поставщиков. КНР и Индия способны закрыть 90% потребностей в субстанциях, добавляет Беспалов. Но остановить удорожание себестоимости все равно не удастся, так как большинство национальных валют привязано к доллару и евро, приходят к выводу оба эксперта. Трудности с европейскими субстанциями испытывают и некоторые зарубежные производители, которые локализовали производство на территории России, уточняет Дмитриев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных