Лекарства могут подорожать – пока их отпускают по старым ценам

По его словам, продавцы сырья боятся отправлять транспорт в Россию из-за санкций и требуют 100%-ную предоплату. Об этой проблеме известно и директору по развитию аналитической компании RNC Pharma Николаю Беспалову. Как минимум два фармпроизводителя не могут получить уже оплаченные заказы, уверяет Дмитриев, не уточнив, о ком именно идет речь. По его словам, в ближайшие месяцы проблемы с логистикой сохранятся, поэтому отечественные фармкомпании переключатся на продукцию китайских и индийских поставщиков. КНР и Индия способны закрыть 90% потребностей в субстанциях, добавляет Беспалов. Но остановить удорожание себестоимости все равно не удастся, так как большинство национальных валют привязано к доллару и евро, приходят к выводу оба эксперта. Трудности с европейскими субстанциями испытывают и некоторые зарубежные производители, которые локализовали производство на территории России, уточняет Дмитриев.