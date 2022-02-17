Зарубежные фармсубстанции подорожали на 30–40%Это может привести к росту цен на некоторые лекарства
Цены на зарубежные фармацевтические субстанции, используемые для производства лекарств, выросли по отдельным позициям на 30–40%, рассказал в интервью «Ведомостям» генеральный директор холдинга «Биннофарм групп» Рустем Муратов. В зависимости от типа стоимость зарубежного сырья действительно увеличилась на 10–40%, подтвердил генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, подорожали также интермедиаты, из которых субстанции изготавливаются на территории России.
«Биннофарм групп» фиксирует рост стоимости субстанций для антибиотиков – цефтриаксона, цефазолина, левофлоксацина, меропенема и др., некоторые из них применяются в протоколах лечения последствий COVID-19, говорит Муратов. Все эти препараты включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), т. е. цена на них регулируется государством. Как пояснил Шуляк, их предельную отпускную стоимость можно увеличить лишь с разрешения Федеральной антимонопольной службы.
Рост цен на фармацевтические субстанции продолжается на протяжении нескольких лет, отмечает он. Однако обострение проблемы произошло после введения Китаем, на который приходится 80% мирового производства субстанций, новых экологических требований: на рынке резко сократилось предложение и, согласно рыночным законам, выросли цены на сырье. Влияние оказали энергетический и логистический кризисы в КНР, добавил Муратов. Из-за первого заводы начали работать три дня вместо пяти, а сроки поставок сдвинулись, уточнил Шуляк. Логистический кризис наряду с перебоями контейнерных перевозок вызвал удорожание других видов транспортных услуг. По словам Муратова, проблемы с перевозками сохраняются до сих пор: «Машины могут стоять на границе, по разным оценкам, до 100–150 дней – это довольно критично». В качестве еще одного фактора подорожания субстанций можно выделить рост курса доллара, полагает Шуляк.
Рост цен на субстанции может отразиться на стоимости всех лекарств, но в первую очередь – антибиотиков, говорит он. Будет ли расти конечная цена и на сколько, зависит от множества факторов: доли сырья в препарате, уровня конкуренции на рынке и проч. В случае подорожания сырья на 10%, как правило, у фармкомпаний есть возможность не повышать конечную цену, однако рост на 40% рушит любую экономику и стоимость поднимается, сказал Шуляк.
По данным мониторинга фармацевтического рынка DSM Group, инфляция на лекарства сегмента ЖНВЛП в 2021 г. составила 0,24%, а на препараты, не входящих в перечень жизненно важных лекарств, – 6,36%. Данный показатель отражает в том числе и подорожание субстанций.