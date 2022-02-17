Зарубежные фармсубстанции подорожали на 30–40%

Рост цен на фармацевтические субстанции продолжается на протяжении нескольких лет, отмечает он. Однако обострение проблемы произошло после введения Китаем, на который приходится 80% мирового производства субстанций, новых экологических требований: на рынке резко сократилось предложение и, согласно рыночным законам, выросли цены на сырье. Влияние оказали энергетический и логистический кризисы в КНР, добавил Муратов. Из-за первого ​​заводы начали работать три дня вместо пяти, а сроки поставок сдвинулись, уточнил Шуляк. Логистический кризис наряду с перебоями контейнерных перевозок вызвал удорожание других видов транспортных услуг. По словам Муратова, проблемы с перевозками сохраняются до сих пор: «Машины могут стоять на границе, по разным оценкам, до 100–150 дней – это довольно критично». В качестве еще одного фактора подорожания субстанций можно выделить рост курса доллара, полагает Шуляк.