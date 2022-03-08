Бизнес может столкнуться с дефицитом чековой ленты

Они объясняют возникшую проблему прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России. Запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны, говорит Филиппов. Еще один повод для беспокойства: удорожание ее стоимости в 3,6 раза до 250 руб. за рулон. Текущих запасов в «Ригле» хватит на один квартал, за этот период только аптеки Московского региона расходуют около 45 000 рулонов. А если сохранится ажиотажный спрос и выручка будет превышать обычные для этого периода значения, запасы закончатся раньше, заключает Филиппов. С аналогичной проблемой столкнулась и другая аптечная сеть: лента значительно подорожала, а основной поставщик не может выполнить отгрузки в достаточном объеме. Компания нашла альтернативу, но чековой ленты хватит лишь на три месяца, сказал собеседник «Ведомостей».