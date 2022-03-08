Бизнес может столкнуться с дефицитом чековой ленты

Бизнес может столкнуться с дефицитом чековой лентыБез нее компаниям сложно отпускать товары
Чековая лента, используемая многими компаниями для отпуска товаров покупателям, серьезно подорожала и начала исчезать у поставщиков, рассказали «Ведомостям» два источника в крупных аптечных сетях. Эту информацию подтверждают генеральный директор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
Они объясняют возникшую проблему прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России. Запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны, говорит Филиппов. Еще один повод для беспокойства: удорожание ее стоимости в 3,6 раза до 250 руб. за рулон. Текущих запасов в «Ригле» хватит на один квартал, за этот период только аптеки Московского региона расходуют около 45 000 рулонов. А если сохранится ажиотажный спрос и выручка будет превышать обычные для этого периода значения, запасы закончатся раньше, заключает Филиппов. С аналогичной проблемой столкнулась и другая аптечная сеть: лента значительно подорожала, а основной поставщик не может выполнить отгрузки в достаточном объеме. Компания нашла альтернативу, но чековой ленты хватит лишь на три месяца, сказал собеседник «Ведомостей».
Ритейлер «Магнит» пока не испытывает дефицита чековой ленты – поставщики продолжают ее отгружать, утверждает представитель компании. Тем не менее компания не исключает возможных проблем с ней и прорабатывает варианты альтернативных поставок, в том числе из Китая. Кроме того, для экономии бумаги «Магнит» будет минимизировать печать дополнительной информации для покупателей, а также ускорит переход на электронные чеки.