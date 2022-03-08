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Бизнес может столкнуться с дефицитом чековой ленты

Без нее компаниям сложно отпускать товары
Анна Киселева Мария Глухова
Максим Стулов / Ведомости

Чековая лента, используемая многими компаниями для отпуска товаров покупателям, серьезно подорожала и начала исчезать у поставщиков, рассказали «Ведомостям» два источника в крупных аптечных сетях. Эту информацию подтверждают генеральный директор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Они объясняют возникшую проблему прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России. Запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны, говорит Филиппов. Еще один повод для беспокойства: удорожание ее стоимости в 3,6 раза до 250 руб. за рулон. Текущих запасов в «Ригле» хватит на один квартал, за этот период только аптеки Московского региона расходуют около 45 000 рулонов. А если сохранится ажиотажный спрос и выручка будет превышать обычные для этого периода значения, запасы закончатся раньше, заключает Филиппов. С аналогичной проблемой столкнулась и другая аптечная сеть: лента значительно подорожала, а основной поставщик не может выполнить отгрузки в достаточном объеме. Компания нашла альтернативу, но чековой ленты хватит лишь на три месяца, сказал собеседник «Ведомостей».

Ритейлер «Магнит» пока не испытывает дефицита чековой ленты – поставщики продолжают ее отгружать, утверждает представитель компании. Тем не менее компания не исключает возможных проблем с ней и прорабатывает варианты альтернативных поставок, в том числе из Китая. Кроме того, для экономии бумаги «Магнит» будет минимизировать печать дополнительной информации для покупателей, а также ускорит переход на электронные чеки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных