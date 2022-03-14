Как российские бизнесмены пытаются увернуться от санкций

С конца февраля практически ежедневно появляются новости о том, что та или другая российская компания меняет структуру собственности или управления. Из-за западных санкций крупные бизнесмены уходят с ключевых постов в своих активах, передают контрольные пакеты акций структурам, не включенным в черные списки США или европейских стран. Влиятельные топ-менеджеры теряют руководящие должности. Реструктуризация активов должна предотвратить распространение санкционных ограничений, наложенных на бизнесменов, на их компании.