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Как российские бизнесмены пытаются увернуться от санкций

Реструктуризация активов может снизить угрозу, но контролировать бизнес станет сложнее
Ксения Потаева
Евгений Разумный / Ведомости

С конца февраля практически ежедневно появляются новости о том, что та или другая российская компания меняет структуру собственности или управления. Из-за западных санкций крупные бизнесмены уходят с ключевых постов в своих активах, передают контрольные пакеты акций структурам, не включенным в черные списки США или европейских стран. Влиятельные топ-менеджеры теряют руководящие должности. Реструктуризация активов должна предотвратить распространение санкционных ограничений, наложенных на бизнесменов, на их компании.

«Ведомости» разбирались, кто из крупных промышленников под угрозой санкций и эмбарго уже успел сбросить активы, и опросили юристов о том, насколько в 2022 г. эффективна подобная система ухода от санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных