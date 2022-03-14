Как российские бизнесмены пытаются увернуться от санкций

Как российские бизнесмены пытаются увернуться от санкцийРеструктуризация активов может снизить угрозу, но контролировать бизнес станет сложнее
С конца февраля практически ежедневно появляются новости о том, что та или другая российская компания меняет структуру собственности или управления. Из-за западных санкций крупные бизнесмены уходят с ключевых постов в своих активах, передают контрольные пакеты акций структурам, не включенным в черные списки США или европейских стран. Влиятельные топ-менеджеры теряют руководящие должности. Реструктуризация активов должна предотвратить распространение санкционных ограничений, наложенных на бизнесменов, на их компании.
«Ведомости» разбирались, кто из крупных промышленников под угрозой санкций и эмбарго уже успел сбросить активы, и опросили юристов о том, насколько в 2022 г. эффективна подобная система ухода от санкций.
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