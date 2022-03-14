Как малый и средний бизнес пытается выжить в условиях ограничений

Варвара Веденеева семь лет развивает сервис по печати фотокниг и открыток «Периодика». Бумага и переплеты завозятся из Европы и Китая. Счет на закупку бумаги с пятницы 25 февраля к понедельнику 28 февраля вырос со 150 000 до 270 000 руб., рассказывает она. Ко 2 марта цены на печать выросли на 13%, а к 5 марта – уже на 30%. Типография предлагает фиксировать цены ежедневно. «Периодике» после первого скачка цен на печать пришлось поднять цены на свою продукцию на 13%. Предпринимательница еще не знает, как будет меняться ценовая политика дальше. Перед компанией стоит непростая задача: удержать цены и не уйти в минус.