Как малый и средний бизнес пытается выжить в условиях ограничений

Как малый и средний бизнес пытается выжить в условиях ограниченийПоставки из ЕС остановлены, рубль ослаб, но закаленные кризисами предприниматели строят планы спасения
Варвара Веденеева семь лет развивает сервис по печати фотокниг и открыток «Периодика». Бумага и переплеты завозятся из Европы и Китая. Счет на закупку бумаги с пятницы 25 февраля к понедельнику 28 февраля вырос со 150 000 до 270 000 руб., рассказывает она. Ко 2 марта цены на печать выросли на 13%, а к 5 марта – уже на 30%. Типография предлагает фиксировать цены ежедневно. «Периодике» после первого скачка цен на печать пришлось поднять цены на свою продукцию на 13%. Предпринимательница еще не знает, как будет меняться ценовая политика дальше. Перед компанией стоит непростая задача: удержать цены и не уйти в минус.
Малый и средний бизнес сильно зависит от общего состояния экономики и от деятельности крупных компаний, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Предприниматели неизбежно столкнутся с падением спроса, недоступностью финансирования (кредитные ставки стали запретительно высокими), а также с масштабной инфляцией издержек из-за ослабления рубля, считает Бурмистров.
Омбудсмен по защите прав микробизнеса и самозанятых Дмитрий Потапенко говорит, что из-за военной спецоперации произойдет резкое сокращение матрицы потребления, люди будут покупать самые простые товары. А в такой модели потребления малому бизнесу места может не остаться. Его положение усугубляет кризис неплатежей и разрыв товаропроводящих цепочек, западные поставщики перестают сотрудничать с российскими контрагентами, отмечает Потапенко.
В прежних кризисах малый и средний бизнес получал господдержку: субсидии, льготные кредиты и т. п. Сейчас господдержка – неверный термин, считает вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Страна находится в транспортной и финансовой блокаде, поэтому государство должно разрешить малому и среднему бизнесу любую деятельность, кроме запрещенной, на пять лет, а также использовать дипломатические методы, чтобы прорубить каналы для общения с внешним миром, говорит Дунаев.