Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как малый и средний бизнес пытается выжить в условиях ограничений

Поставки из ЕС остановлены, рубль ослаб, но закаленные кризисами предприниматели строят планы спасения
Валерия Бородина Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

Варвара Веденеева семь лет развивает сервис по печати фотокниг и открыток «Периодика». Бумага и переплеты завозятся из Европы и Китая. Счет на закупку бумаги с пятницы 25 февраля к понедельнику 28 февраля вырос со 150 000 до 270 000 руб., рассказывает она. Ко 2 марта цены на печать выросли на 13%, а к 5 марта – уже на 30%. Типография предлагает фиксировать цены ежедневно. «Периодике» после первого скачка цен на печать пришлось поднять цены на свою продукцию на 13%. Предпринимательница еще не знает, как будет меняться ценовая политика дальше. Перед компанией стоит непростая задача: удержать цены и не уйти в минус.

Малый и средний бизнес сильно зависит от общего состояния экономики и от деятельности крупных компаний, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Предприниматели неизбежно столкнутся с падением спроса, недоступностью финансирования (кредитные ставки стали запретительно высокими), а также с масштабной инфляцией издержек из-за ослабления рубля, считает Бурмистров.

Омбудсмен по защите прав микробизнеса и самозанятых Дмитрий Потапенко говорит, что из-за военной спецоперации произойдет резкое сокращение матрицы потребления, люди будут покупать самые простые товары. А в такой модели потребления малому бизнесу места может не остаться. Его положение усугубляет кризис неплатежей и разрыв товаропроводящих цепочек, западные поставщики перестают сотрудничать с российскими контрагентами, отмечает Потапенко.

В прежних кризисах малый и средний бизнес получал господдержку: субсидии, льготные кредиты и т. п. Сейчас господдержка – неверный термин, считает вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Страна находится в транспортной и финансовой блокаде, поэтому государство должно разрешить малому и среднему бизнесу любую деятельность, кроме запрещенной, на пять лет, а также использовать дипломатические методы, чтобы прорубить каналы для общения с внешним миром, говорит Дунаев.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных