Как малый бизнес приготовился ко второй волне пандемии

Занятия в московской школе «Роботехклуб» всегда проходили очно. Ребята собирали роботов, следуя указаниям преподавателей, поясняет Анна Ефремова, владелица «Роботехклуба». Весной школа была на грани закрытия. Хорошо, были некоторые накопления, за счет них удалось продержаться. На этот учебный год преподаватели подготовили наборы с деталями роботов, инструментами и крепежом для дистанционной сборки дома – по фотографиям и инструкциям в онлайне. Начнется вторая волна – раздадут их ученикам. Но сборы по сравнению с прошлым сентябрем упали в 1,5 раза, сетует Ефремова.