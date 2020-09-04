Как малый бизнес приготовился ко второй волне пандемии

Как малый бизнес приготовился ко второй волне пандемииУцелев и закалившись во время первой волны
Занятия в московской школе «Роботехклуб» всегда проходили очно. Ребята собирали роботов, следуя указаниям преподавателей, поясняет Анна Ефремова, владелица «Роботехклуба». Весной школа была на грани закрытия. Хорошо, были некоторые накопления, за счет них удалось продержаться. На этот учебный год преподаватели подготовили наборы с деталями роботов, инструментами и крепежом для дистанционной сборки дома – по фотографиям и инструкциям в онлайне. Начнется вторая волна – раздадут их ученикам. Но сборы по сравнению с прошлым сентябрем упали в 1,5 раза, сетует Ефремова.
Многие малые предприятия закрылись в пандемию или приостановили деятельность. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, еще 10 апреля в России было 5,74 млн микропредприятий (годовая выручка – до 120 млн руб., число работников – не более 15 человек), а 10 августа – уже на 387 000 меньше.
Самый большой удар по малому бизнесу нанесли падение платежеспособности населения и изменение покупательского поведения, говорит Дмитрий Несветов, член совета московского подразделения «Опоры России». По его мнению, даже полное снятие ограничительных мер не исправит сразу ситуацию, малые компании не будут уходить с рынка так массово, как это произошло весной, но будут постепенно разоряться.
Риски для малого бизнеса еще больше вырастут в случае второй волны коронавируса в России этой осенью. А такой риск высок, сообщила в конце августа пресс-служба оперштаба со ссылкой на академика РАН, директора Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаила Пальцева.