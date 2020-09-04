Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как малый бизнес приготовился ко второй волне пандемии

Уцелев и закалившись во время первой волны
Мария Подцероб Елена Федотова
Не все малые компании выжили в первую волну пандемии, но выжившие закалились и готовы с боем встретить вторую волну /Сергей Фадеичев / ТАСС

Занятия в московской школе «Роботехклуб» всегда проходили очно. Ребята собирали роботов, следуя указаниям преподавателей, поясняет Анна Ефремова, владелица «Роботехклуба». Весной школа была на грани закрытия. Хорошо, были некоторые накопления, за счет них удалось продержаться. На этот учебный год преподаватели подготовили наборы с деталями роботов, инструментами и крепежом для дистанционной сборки дома – по фотографиям и инструкциям в онлайне. Начнется вторая волна – раздадут их ученикам. Но сборы по сравнению с прошлым сентябрем упали в 1,5 раза, сетует Ефремова.

Многие малые предприятия закрылись в пандемию или приостановили деятельность. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, еще 10 апреля в России было 5,74 млн микропредприятий (годовая выручка – до 120 млн руб., число работников – не более 15 человек), а 10 августа – уже на 387 000 меньше.

Самый большой удар по малому бизнесу нанесли падение платежеспособности населения и изменение покупательского поведения, говорит Дмитрий Несветов, член совета московского подразделения «Опоры России». По его мнению, даже полное снятие ограничительных мер не исправит сразу ситуацию, малые компании не будут уходить с рынка так массово, как это произошло весной, но будут постепенно разоряться. 

Риски для малого бизнеса еще больше вырастут в случае второй волны коронавируса в России этой осенью. А такой риск высок, сообщила в конце августа пресс-служба оперштаба со ссылкой на академика РАН, директора Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаила Пальцева.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных