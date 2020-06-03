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Как малый бизнес получает льготы при аренде государственного имущества

Муниципалитеты не спешат давать скидки арендаторам
Елена Федотова
Варвара Гранкова для Ведомостей

Еще до коронавирусной госпитализации, 19 марта, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился предоставить малым и средним предприятиям отсрочку по договорам аренды федерального имущества. По распоряжению правительства, малому бизнесу предоставляется такая отсрочка с 1 апреля по 1 октября 2020 г., а задолженность можно погашать  в течение двух лет, начиная с 1 января 2021 г. Предприниматели из наиболее пострадавших отраслей на три месяца, с апреля по июль, освобождаются от арендных платежей за здания, участки и помещения, находящиеся в федеральной собственности. А затем они смогут воспользоваться тремя месяцами отсрочки, до октября 2020 г.

Правительство рекомендовало региональным и муниципальным властям последовать примеру властей федеральных. Обязанность у них была только одна – дать отсрочку по аренде предприятиям из наиболее пострадавших отраслей на время простоя (поправки в закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приняты 1 апреля). А в остальном, давать ли арендаторам отсрочку и освобождение от аренды, муниципалитеты решали сами.

На 1 июня было заключено 5948 дополнительных соглашений об аренде 17958 объектов недвижимости, принадлежащих муниципальным образованиям. Отсрочку и освобождение получили 1256 арендаторов, сообщает представитель Минэкономразвития.

Много это или мало? Для сравнения: на начало 2020 г. в одной только Москве 4003 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей арендовали муниципальные площади: 3098 – напрямую у департамента имущества, 905 – у городских предприятий.

«Ведомости» выясняли, как на федеральные инициативы отреагировали муниципалитеты в разных регионах страны и на какие уступки арендаторам они пошли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных