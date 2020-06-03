Как малый бизнес получает льготы при аренде государственного имущества

Еще до коронавирусной госпитализации, 19 марта, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился предоставить малым и средним предприятиям отсрочку по договорам аренды федерального имущества. По распоряжению правительства, малому бизнесу предоставляется такая отсрочка с 1 апреля по 1 октября 2020 г., а задолженность можно погашать в течение двух лет, начиная с 1 января 2021 г. Предприниматели из наиболее пострадавших отраслей на три месяца, с апреля по июль, освобождаются от арендных платежей за здания, участки и помещения, находящиеся в федеральной собственности. А затем они смогут воспользоваться тремя месяцами отсрочки, до октября 2020 г.