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Как малый бизнес получает беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам

Банкам приходится менять процедуры выдачи кредитов на ходу
Елена Федотова Юлиана Петрова Мария Подцероб
Варвара Гранкова / Ведомости

Софья Желтова – директор санатория «Южный» на 100 мест в Марий Эл. Санаторий включен в реестр малых и средних предприятий. Численность персонала зависит от сезона, в среднем работают 30 человек, рассказывает Желтова. После ввода режима самоизоляции встал вопрос, как платить зарплаты. Зарплата руководителей составляет 40 000–50 000 руб. в месяц, линейного персонала – 18 000–22 000 руб. Желтова решила взять беспроцентный кредит на выплату зарплат сотрудникам в ВТБ. Сумму кредита определил сам банк, изучив штатное расписание и зарплатные ведомости санатория. МРОТ умножили на количество сотрудников и на 6 месяцев, а затем прибавили страховые взносы. Банк предлагал разом перечислить зарплаты за 6 месяцев не на счета санатория «Южный», а на зарплатные карточки его сотрудников. По мнению Желтовой, эти условия далеки от реального ведения хозяйствующей деятельности. Вряд ли найдется работодатель, который готов в нынешних условиях выплатить НДФЛ за 6 месяцев вперед и сумеет правильно оформить аванс в соответствии с трудовым правом, говорит Желтова. Но во время переговоров сотрудники банка и директор санатория нашли компромисс. Деньги перечислили на зарплатные карты сотрудников. Но организация получила право сама, в пределах одобренной суммы, регулировать кратность таких перечислений, говорит Желтова. Она надеется выплатить кредит к октябрю при условии, что санаторий откроется летом. Если санаторий затянет погашение кредита дольше, чем на полгода, придется платить 4% годовых в течение следующих 6 месяцев и затем 19% годовых.

В программе беспроцентного кредитования сейчас участвуют 20 российских банков. Поддержка оказывается малым и средним предприятиям из девяти пострадавших отраслей.

Правда, эта поддержка началась с массовых отказов. Банки отклоняют примерно 80% заявок на выдачу беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам, сообщал 15 апреля бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он сказал, что, по данным «контрольной закупки» зарплатных кредитов в 29 регионах, по 23% поданных заявок банки сочли, что предприятие не входит в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а еще 28% отказов были обусловлены тем, что у компаний не было зарплатного проекта в данном банке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных