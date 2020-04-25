Как малый бизнес получает беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам

Софья Желтова – директор санатория «Южный» на 100 мест в Марий Эл. Санаторий включен в реестр малых и средних предприятий. Численность персонала зависит от сезона, в среднем работают 30 человек, рассказывает Желтова. После ввода режима самоизоляции встал вопрос, как платить зарплаты. Зарплата руководителей составляет 40 000–50 000 руб. в месяц, линейного персонала – 18 000–22 000 руб. Желтова решила взять беспроцентный кредит на выплату зарплат сотрудникам в ВТБ. Сумму кредита определил сам банк, изучив штатное расписание и зарплатные ведомости санатория. МРОТ умножили на количество сотрудников и на 6 месяцев, а затем прибавили страховые взносы. Банк предлагал разом перечислить зарплаты за 6 месяцев не на счета санатория «Южный», а на зарплатные карточки его сотрудников. По мнению Желтовой, эти условия далеки от реального ведения хозяйствующей деятельности. Вряд ли найдется работодатель, который готов в нынешних условиях выплатить НДФЛ за 6 месяцев вперед и сумеет правильно оформить аванс в соответствии с трудовым правом, говорит Желтова. Но во время переговоров сотрудники банка и директор санатория нашли компромисс. Деньги перечислили на зарплатные карты сотрудников. Но организация получила право сама, в пределах одобренной суммы, регулировать кратность таких перечислений, говорит Желтова. Она надеется выплатить кредит к октябрю при условии, что санаторий откроется летом. Если санаторий затянет погашение кредита дольше, чем на полгода, придется платить 4% годовых в течение следующих 6 месяцев и затем 19% годовых.