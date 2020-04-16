Как живется индивидуальным предпринимателям в кризис

Как живется индивидуальным предпринимателям в кризисИ на какие меры господдержки они реально могут рассчитывать
Индивидуальный предприниматель (ИП) Максим Назаров владеет литейной мастерской в Санкт-Петербурге. Выполняет частные заказы и льет значки из бронзы – портреты Есенина, Бродского, Цоя, Гагарина и др. Забронзовевших знаменитостей брали на реализацию крупные книжные сети. Из-за режима самоизоляции они закрыты. Заказчики ссылаются на форс-мажорные обстоятельства и блокируют ежемесячные выплаты, говорит Назаров. За мерами поддержки он не обращался. Считает, они его не касаются. Назаров не брал кредитов, поэтому ему не нужны и кредитные каникулы. Он не арендует помещения, находящиеся в муниципальной или госсобственности, арендные каникулы на него не распространяются. Не нужны ему и налоговые каникулы: он работает по патентной системе налогообложения и треть положенного годового патентного платежа внес еще в марте. Остальные две трети он должен заплатить в течение года.
По данным ФНС на апрель 2020 г., в стране зарегистрировано примерно 3,9 млн ИП. Очень многие сейчас испытывают трудности. ИП – промежуточное звено между физлицом и малым предприятием – юрлицом. В отличие от первого он получает предпринимательский доход, менее стабильный и надежный по сравнению с гарантированной зарплатой. А по сравнению со вторым у ИП меньший запас прочности. На ИП не распространяются меры поддержки наемных работников, а на поддержку, предлагаемую малому и среднему бизнесу, может рассчитывать отнюдь не каждый ИП.
«Ведомости» выясняли, как сегодня живется ИП и какие меры поддержки им помогли бы выжить.
Карта бедствий
13 апреля бывший сотрудник Министерства финансов, аспирант РАНХиГС Данил Махницкий создал интерактивную карту «Бизнес терпит бедствие». Предприниматели могут зайти на сайт biz-alert.ru, отметить свое предприятие на карте и рассказать, какие проблемы они сейчас испытывают. Там же размещена ссылка на петицию об обнулении налогов для малых и средних предприятий на полгода. На момент сдачи заметки эту петицию подписали 286 000 человек, а на карте было отмечено 2200 предприятий, терпящих бедствие. По оценкам Махницкого, каждая вторая организация там – ИП. В Магадане из шести нанесенных на карту организаций три ИП, в Саратовской области – 15 из 26, а в Калининградской области – 14 из 36.