Как живется индивидуальным предпринимателям в кризис

Индивидуальный предприниматель (ИП) Максим Назаров владеет литейной мастерской в Санкт-Петербурге. Выполняет частные заказы и льет значки из бронзы – портреты Есенина, Бродского, Цоя, Гагарина и др. Забронзовевших знаменитостей брали на реализацию крупные книжные сети. Из-за режима самоизоляции они закрыты. Заказчики ссылаются на форс-мажорные обстоятельства и блокируют ежемесячные выплаты, говорит Назаров. За мерами поддержки он не обращался. Считает, они его не касаются. Назаров не брал кредитов, поэтому ему не нужны и кредитные каникулы. Он не арендует помещения, находящиеся в муниципальной или госсобственности, арендные каникулы на него не распространяются. Не нужны ему и налоговые каникулы: он работает по патентной системе налогообложения и треть положенного годового патентного платежа внес еще в марте. Остальные две трети он должен заплатить в течение года.