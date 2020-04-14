Как выживают в кризис фрилансеры и самозанятые

Владимир Максаков преподает историю: дает частные уроки и работает в школе по договору оказания услуг. Заказы на репетиторство Максаков получал через на Profi.ru. Раньше он получал по нескольку предложений в день. Но сейчас новых заявок нет, а договор со школой истекает в июле. Владимир не исключает, что летом останется без работы, и начал экономить деньги.