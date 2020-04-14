Как выживают в кризис фрилансеры и самозанятые

Как выживают в кризис фрилансеры и самозанятыеИ чем им сейчас помогают работодатели и государство
Владимир Максаков преподает историю: дает частные уроки и работает в школе по договору оказания услуг. Заказы на репетиторство Максаков получал через на Profi.ru. Раньше он получал по нескольку предложений в день. Но сейчас новых заявок нет, а договор со школой истекает в июле. Владимир не исключает, что летом останется без работы, и начал экономить деньги.
Каждый десятый россиянин (11%) сообщает, что трудится внештатно или является самозанятым, говорится в февральском опросе ВЦИОМа. По данным Минфина, на 15 января 2020 г. было зарегистрировано 370 000 самозанятых. Согласно ВЦИОМу, россиян, желающих трудиться внештатно или как самозанятые, привлекала возможность увеличить доход, независимость от начальства, гибкий график работы и наличие свободного времени. Но в кризис на первый план вышли минусы.
Работы стало меньше: 12% москвичей из-за коронавируса остались совсем без работы, 30% работают неполный рабочий день, а 32% временно прекратили работу, говорится в апрельском исследовании холдинга «Ромир» на тему коронавируса COVID-19 и мер борьбы с его распространением. Самозанятые и внештатные работники не имеют никаких социальных гарантий: в нерабочие дни нельзя уволить штатного сотрудника, но можно перестать платить самозанятому или фрилансеру, говорит Алексей Новиков, управляющий партнер кадровой компании Unity.
На фрилансеров и самозанятых не распространяются льготы, предусмотренные Трудовым кодексом (оплачиваемые отпуска и больничные, выходные пособия при сокращениях и т. п.), так как под работой он подразумевает работу по трудовым договорам, подтверждает Ксения Михайличенко, адвокат, руководитель практики трудового права МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры».