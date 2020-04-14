Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент

Как выживают в кризис фрилансеры и самозанятые

И чем им сейчас помогают работодатели и государство
Марк Бершидский Елена Федотова Мария Подцероб
Варвара Гранкова / Ведомости

Владимир Максаков преподает историю: дает частные уроки и работает в школе по договору оказания услуг. Заказы на репетиторство Максаков получал через на Profi.ru. Раньше он получал по нескольку предложений в день. Но сейчас новых заявок нет, а договор со школой истекает в июле. Владимир не исключает, что летом останется без работы, и начал экономить деньги. 

Каждый десятый россиянин (11%) сообщает, что трудится внештатно или является самозанятым, говорится в февральском опросе ВЦИОМа. По данным Минфина, на 15 января 2020 г. было зарегистрировано 370 000 самозанятых. Согласно ВЦИОМу, россиян, желающих трудиться внештатно или как самозанятые, привлекала возможность увеличить доход, независимость от начальства, гибкий график работы и наличие свободного времени. Но в кризис на первый план вышли минусы.

Работы стало меньше: 12% москвичей из-за коронавируса остались совсем без работы, 30% работают неполный рабочий день, а 32% временно прекратили работу, говорится в апрельском исследовании холдинга «Ромир» на тему коронавируса COVID-19 и мер борьбы с его распространением. Самозанятые и внештатные работники не имеют никаких социальных гарантий: в нерабочие дни нельзя уволить штатного сотрудника, но можно перестать платить самозанятому или фрилансеру, говорит Алексей Новиков, управляющий партнер кадровой компании Unity.

На фрилансеров и самозанятых не распространяются льготы, предусмотренные Трудовым кодексом (оплачиваемые отпуска и больничные, выходные пособия при сокращениях и т. п.), так как под работой он подразумевает работу по трудовым договорам, подтверждает Ксения Михайличенко, адвокат, руководитель практики трудового права МКА «Солдаткин, Зеленая и партнеры».

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных