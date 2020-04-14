Экономисты призвали власти выделить 5-10% ВВП на борьбу с кризисом

Размер поддержки зависит от сценариев развития кризиса. При консервативном сценарии ее нужно увеличить до 4–6% ВВП, а более радикальном — 8–10% ВВП. Можно потратить и больше 10% ВВП, прокомментировал «Ведомостям» профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин, нет смысла исходить из плана «как растянуть то, что есть, на 5 лет». Надо потратить 10% ВВП на поддержку людей за весну-лето, а потом, если кризис продолжится, менять приоритеты — сокращать оборонные и другие непроизводственные расходы, говорит он. Пока же правительство упускает время и посылает бизнесу неверный сигнал, пишут авторы доклада, то, что бизнес не получает подтверждений готовности правительства разделить с ним бремя вынужденного режима самоизоляции, не повышает, а снижает готовность бизнеса задействовать собственные резервы, при этом у огромного числа компаний их все равно не хватит для выживания.