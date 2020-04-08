Как власти помогают малому и среднему бизнесу в разных странах

Но одно дело – принять программу, и другое – обеспечить быструю выдачу денег. Так, Маттиас Кнаур, владелец швейцарской компании, обеспечивающей техническую поддержку для компьютерной техники, потратил одну или две минуты на заполнение одностраничной заявки – и через полчаса деньги от правительства Швейцарии уже были на счете его фирмы. Тогда как его британской «дочке» в кредите из правительственной программы было отказано после нескольких дней напряженных телефонных переговоров, рассказал Кнаур Financial Times. Аналогичная ситуация, по его словам, в других странах Европы: «Британцы все еще пытаются понять, что делать, в Германии система полностью перегружена, а во Франции нужно заполнять кучу бумажек».