Как власти помогают малому и среднему бизнесу в разных странах

Как власти помогают малому и среднему бизнесу в разных странахВ Швейцарии заем можно получить за полчаса, в США ФРС будет выкупать антикризисные кредиты у банков
Пандемия коронавируса заставила многие правительства ввести карантин, ограничить работу компаний и организаций. Одна из самых пострадавших отраслей – малый и средний бизнес (МСБ), на котором в значительной степени держится экономика многих стран. Лишь небольшое число таких фирм может протянуть без заработка до конца ограничительных мер, к тому же неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление после того, как они будут сняты.
Согласно отчету Федерального резервного банка Нью-Йорка в США среди финансово «здоровых» малых предприятий лишь около 20% имеют достаточно средств, чтобы нормально работать два месяца при отсутствии выручки. Среди менее финансово состоятельных таких менее 10%. Поэтому правительства срочно разработали программы помощи МСБ; одна из основных мер – предоставление кредитов на зарплату (обычно 70–80%). Причем, например, в США такие займы могут быть трансформированы в гранты, если фирмы в итоге не уволят работников (или наймут новых).
Но одно дело – принять программу, и другое – обеспечить быструю выдачу денег. Так, Маттиас Кнаур, владелец швейцарской компании, обеспечивающей техническую поддержку для компьютерной техники, потратил одну или две минуты на заполнение одностраничной заявки – и через полчаса деньги от правительства Швейцарии уже были на счете его фирмы. Тогда как его британской «дочке» в кредите из правительственной программы было отказано после нескольких дней напряженных телефонных переговоров, рассказал Кнаур Financial Times. Аналогичная ситуация, по его словам, в других странах Европы: «Британцы все еще пытаются понять, что делать, в Германии система полностью перегружена, а во Франции нужно заполнять кучу бумажек».
«Компании и самозанятые должны получить как минимум частичную компенсацию дохода, потерянного из-за мер изоляции, введенных правительствами. Это можно рассматривать как аналог страховой выплаты за ущерб в результате природной катастрофы. Иначе бизнес окажется под грузом дополнительных долгов, которые значительно замедлят восстановление экономики после снятия ограничений», – считает Ив Бонзон из банка Julius Baer. Он даже считает, что государство может в качестве одноразовой меры перевести соответствующим компаниям средства на арендные платежи – это было бы «в общих интересах».