Бизнес попросил Мишустина поддержать предприятия всех сфер экономики
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Опора России» и «Деловая Россия» направили письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой признать бизнес во всех сферах экономики пострадавшим от последствий коронавируса и оказать ему поддержку. Письмо, подписанное руководителями организаций, есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил президент ТПП Сергей Катырин, а также представители РСПП, «Опоры России» и «Деловой России».
До начала пандемии бизнесмены создавали рабочие места, реализовывали инвестпроекты и добросовестно выплачивали налоги и отчисления за работников, теперь нужно помочь и им «в зависимости от специфики конкретного сектора или региона», указывают авторы письма. Срочные меры поддержки со стороны государства необходимы, считают они, в противном случае страну ожидает массовое банкротство предприятий, рост числа безработных и резкое снижение налоговых поступлений. Главные тезисы из письма РСПП, ТПП, «Опоры России» и «Деловой России»:
Пострадавшими от коронавируса должны быть признаны не отдельные отрасли экономики, а предприятия всех сфер экономики.
Компании, которые продолжают работать, необходимо поддержать с помощью стимулирования спроса, в том числе через ускоренное размещение госзаказа, а также инвестпрограммы госкомпаний, снижение фискальной нагрузки и обеспечение доступа к внешнему финансированию.
Необходимо радикально сократить налогообложение на фонд оплаты труда, а для компаний, которые вынуждены приостановить работу до 30 апреля, рассмотреть возможность субсидий до 2/3 от среднемесячного заработка.
Помимо этого надо рассмотреть возможность освобождения бизнеса от уплаты налоговых платежей, а также субсидирования платежей за аренду, лизинг и кредиты.
Индивидуальных предпринимателей без наемных работников необходимо освободить от фиксированных взносов и начать выплачивать ежемесячное пособие в размере не ниже МРОТа.
Распространить режим самозанятых на все регионы с 1 мая, а не с 1 июля, установив единый размер налога – 1% для того, чтобы позволить россиянам искать источники дополнительного дохода.
Правительство ранее утвердило перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса. В список вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
По данным на 7 апреля, число заразившихся коронавирусом в России составляет 7497 человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано уже в 81 из 85 регионов.