Бизнес попросил Мишустина поддержать предприятия всех сфер экономики

До начала пандемии бизнесмены создавали рабочие места, реализовывали инвестпроекты и добросовестно выплачивали налоги и отчисления за работников, теперь нужно помочь и им «в зависимости от специфики конкретного сектора или региона», указывают авторы письма. Срочные меры поддержки со стороны государства необходимы, считают они, в противном случае страну ожидает массовое банкротство предприятий, рост числа безработных и резкое снижение налоговых поступлений. Главные тезисы из письма РСПП, ТПП, «Опоры России» и «Деловой России»: