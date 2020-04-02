Кредиты бизнесу на зарплату оказались не бесплатными
Власти и банки уточнили финальные параметры госпрограммы кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% для выплаты зарплат, передала пресс-служба слова зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова. Эту программу правительство прорабатывало вместе со Сбербанком и ВТБ, ЦБ выделил на нее 150 млрд руб.
Сбербанк и ВТБ уже успели выдать несколько таких кредитов, хотя финальных параметров установлено не было. Если еще 1 апреля кредит под 0% они выдавали на срок максимум до 1 октября, то теперь банки будут выдавать их на год с предоставлением отсрочки платежа по телу долга на 6 месяцев. Первые 6 месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%.
Сумма кредита будет определяться так: численность сотрудников предприятия, умноженная на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе и количество месяцев, на которые берется кредит. Это намного меньше реальных зарплат. МРОТ, например, в Москве – 20 195 руб., а средняя номинальная заплата в январе составляла 88 845 руб.
Поучаствовать в программе смогут малые и средние предприятия из сфер туристического и гостиничного бизнеса, организации досуговых и спортивных мероприятий, общественного питания, бытовых услуг населению, дополнительного образования, а также компании, работающие в сфере авиа- и автоперевозок.
В Сбербанке такой кредит могут получить компании, чьи сотрудники получают в банке заработную плату. Кредит является целевым и выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи – например, оплату страховых взносов, подчеркивает Попов. Кредит будет выдаваться ежемесячными траншами согласно зарплатному списку в соответствии с зарплатным реестром, объясняет он, каждый месяц транш переводится по новому актуальному реестру. Банк будет контролировать, чтобы зачисление средств проходило на счета сотрудников предприятия.
ЦБ будет кредитовать банки для этой программы под 4% на один год. Согласно установленным сейчас требованиям брать кредиты у ЦБ смогут восемь банков с госучастием, один частный банк и 22 банка с иностранным капиталом. Ассоциация банков России попросила ЦБ предоставлять рефинансирование более широкому кругу банков. «Ведомости» направили запрос в ЦБ. Опрошенные «Ведомостями» представители бизнеса ранее называли программу кредитования на зарплату исходя из МРОТа «пособием для выживания».
«Ведомости» направили запрос в ВТБ.