Кредиты бизнесу на зарплату оказались не бесплатными

Сбербанк и ВТБ уже успели выдать несколько таких кредитов, хотя финальных параметров установлено не было. Если еще 1 апреля кредит под 0% они выдавали на срок максимум до 1 октября, то теперь банки будут выдавать их на год с предоставлением отсрочки платежа по телу долга на 6 месяцев. Первые 6 месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%.