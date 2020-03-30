Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Беспроцентные кредиты на зарплаты будут выдаваться исходя из МРОТ

Это условие госпрограммы поддержки МСП
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшие банки – Сбербанк и ВТБ – рассказали, как будет работать запущенная совместно с правительством программа кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% для выплаты зарплат. Сбербанк первый такой кредит уже выдал, ВТБ планирует начать 31 марта.

Срок ведения деятельности компании, которая хочет получить такой кредит, должен быть не менее года. Кредиты будут краткосрочными — максимум на шесть месяцев, до 1 октября, говорится в сообщении Сбербанка. Сумма кредита будет определяться так: численность сотрудников предприятия, умноженная на МРОТ и на шесть (исходя из срока кредитования).

Это много меньше реальных зарплат. МРОТ, например, в Москве – 20 195 руб., а средняя номинальная заплата в январе составляла 88 845 руб.

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

Но компании с опаской относятся к такой помощи

В программе участвуют все банки, при этом кредитование осуществляет банк-держатель зарплатного проекта предприятия, говорится в сообщении Сбербанка. Для клиентов Сбербанка такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется. Кредиты будут предоставляться на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения один день по минимальному пакету документов, отмечается в сообщении ВТБ.

Проект правительства и госбанков по кредитованию бизнеса на выплаты зарплат анонсировал на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов: он будет реализован с помощью кредитной линии Центробанка в размере 150 млрд руб.

Объем программы составит 130 млрд руб., а потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 млрд руб., приводятся в сообщении Сбербанка слова зампреда правления Анатолий Попов: потенциальному заемщику для получения этого кредита нужно обратиться в свой зарплатный банк.

Несмотря на то, что в сообщении Сбербанка говорится о том, что участвовать могут все банки, у ЦБ все же есть ограничения: кредитовать по такой программе смогут только банки с рейтингом — АА(RU) по классификации АКРА или ruАА по классификации «Эксперт РА», а банки, не имеющим такого рейтинга — при наличии поручительства Корпорации МСП. ЦБ будет выдавать банкам кредиты под 4% на один год, ставка не должна будет превышать установленного программой уровня в течение первых шести месяцев. Под эти требования попадают восемь банков с госучастием, один частный банк и 22 банка с иностранным капиталом.

Ассоциация российских банков (АРБ) выступила с предложением предоставлять рефинансирование ЦБ без поручительства под кредитование банками субъектов компании МСП при наличии кредитного рейтинга не ниже А-.

«Ведомости» направили запрос в ассоциацию малых и средних предприятий «ОПОРа России».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте