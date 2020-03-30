Беспроцентные кредиты на зарплаты будут выдаваться исходя из МРОТ

Несмотря на то, что в сообщении Сбербанка говорится о том, что участвовать могут все банки, у ЦБ все же есть ограничения: кредитовать по такой программе смогут только банки с рейтингом — АА(RU) по классификации АКРА или ruАА по классификации «Эксперт РА», а банки, не имеющим такого рейтинга — при наличии поручительства Корпорации МСП. ЦБ будет выдавать банкам кредиты под 4% на один год, ставка не должна будет превышать установленного программой уровня в течение первых шести месяцев. Под эти требования попадают восемь банков с госучастием, один частный банк и 22 банка с иностранным капиталом.