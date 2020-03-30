Беспроцентные кредиты на зарплаты будут выдаваться исходя из МРОТ
Срок ведения деятельности компании, которая хочет получить такой кредит, должен быть не менее года. Кредиты будут краткосрочными — максимум на шесть месяцев, до 1 октября, говорится в сообщении Сбербанка. Сумма кредита будет определяться так: численность сотрудников предприятия, умноженная на МРОТ и на шесть (исходя из срока кредитования).
Это много меньше реальных зарплат. МРОТ, например, в Москве – 20 195 руб., а средняя номинальная заплата в январе составляла 88 845 руб.
В программе участвуют все банки, при этом кредитование осуществляет банк-держатель зарплатного проекта предприятия, говорится в сообщении Сбербанка. Для клиентов Сбербанка такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется. Кредиты будут предоставляться на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения один день по минимальному пакету документов, отмечается в сообщении ВТБ.
Проект правительства и госбанков по кредитованию бизнеса на выплаты зарплат анонсировал на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов: он будет реализован с помощью кредитной линии Центробанка в размере 150 млрд руб.
Объем программы составит 130 млрд руб., а потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 млрд руб., приводятся в сообщении Сбербанка слова зампреда правления Анатолий Попов: потенциальному заемщику для получения этого кредита нужно обратиться в свой зарплатный банк.
Несмотря на то, что в сообщении Сбербанка говорится о том, что участвовать могут все банки, у ЦБ все же есть ограничения: кредитовать по такой программе смогут только банки с рейтингом — АА(RU) по классификации АКРА или ruАА по классификации «Эксперт РА», а банки, не имеющим такого рейтинга — при наличии поручительства Корпорации МСП. ЦБ будет выдавать банкам кредиты под 4% на один год, ставка не должна будет превышать установленного программой уровня в течение первых шести месяцев. Под эти требования попадают восемь банков с госучастием, один частный банк и 22 банка с иностранным капиталом.
Ассоциация российских банков (АРБ) выступила с предложением предоставлять рефинансирование ЦБ без поручительства под кредитование банками субъектов компании МСП при наличии кредитного рейтинга не ниже А-.
«Ведомости» направили запрос в ассоциацию малых и средних предприятий «ОПОРа России».