Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

Правительство объявило об очередных мерах помощи бизнесу, который несет потери из-за разворачивающегося в экономике кризиса. О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.