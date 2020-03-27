Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты
Но компании с опаской относятся к такой помощи
Власти наращивают поддержку бизнеса – дадут кредиты на зарплаты, а арендодатели могут быть освобождены от налога на недвижимость. Этого хватит только на первое время, преду-преждают компании
Правительство объявило об очередных мерах помощи бизнесу, который несет потери из-за разворачивающегося в экономике кризиса. О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Занять до зарплаты
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