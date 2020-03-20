Правительство поддержит кризисные отрасли и население
Но нужны куда более серьезные и затратные стимулы
«Ведомости» ознакомились с копией антикризисного плана правительства, подлинность подтвердили два федеральных чиновника.
Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах. Для тех, кто лишится занятости, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов предлагает создать фонд содействия занятости, чтобы доплачивать тем, кто лишился работы и не получил достойной компенсации от работодателя. Люди перегружены долгами и, если останутся без работы, не смогут платить за кредиты и ЖКХ, опасается он.
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