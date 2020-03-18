Как экономика страдает от эпидемии и от борьбы с ней

17 марта Владимир Путин предложил работодателям дать сотрудникам с детьми – там, где это возможно, – временно работать удаленно или по особому графику. Многие компании и структуры уже сделали это, не дожидаясь санкции сверху, и речь не только о работниках-родителях – всех, чье присутствие в офисе не критически необходимо. Эпидемией нового коронавируса озабочены 42% из 500 работодателей, показал опрос Superjob, проведенный 13–16 марта во всех округах страны. Массово о переводе сотрудников на удаленку заявляли банки – в частности, Росбанк, Газпромбанк, «Тинькофф», Райффайзенбанк. О переводе на удаленную работу 80% администрации 17 марта сообщил «Газпром». На дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса перешли две трети вузов в России, сообщил Минобрнауки, удаленно учить детей обещают и в школах.