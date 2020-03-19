Что будет с рублем и экономикой России в условиях коронавируса

В моменте курс рубля может опускаться еще сильнее – до отметки в 85 руб./$. Но власти будут сдерживать резкое ослабление рубля, и ЦБ может усилить валютные интервенции на открытом рынке, а также повысить ставку на 50–100 базисных пунктов до 6,5–7%. При этом ценовая война на рынке нефти не выгодна ни одной из стран-производителей, не исключено, что до конца марта Россия и Саудовская Аравия могут вернуться за стол переговоров и найти компромиссное решение для стабилизации рынка нефти.