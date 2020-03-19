Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Что будет с рублем и экономикой России в условиях коронавируса

Аналитики прогнозируют ослабление рубля и ускорение роста цен. Скорость обоих процессов будет зависеть от цены на нефть
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Распространение коронавируса уже ударило по экономикам многих стран. Данных, которые бы отражали эффект влияния пандемии и резкого падения цен на нефть на российскую экономику, еще нет, но аналитики уже серьезно ухудшают прогнозы.

«Ведомости» обобщили их прогнозы – чего ждать от экономики в 2020 г. Прогноз роста ВВП, промышленного производства и инфляции, а также уровня ключевой ставки дан на конец года. Прогноз курсов валют и цена на нефть – среднегодовой.

 Совкомбанк

Инвесторы продают все, чтобы выйти в деньги

Даже безопасные активы перестали быть убежищем во время рыночного обвала

ВВП: 0,3%

Инфляция: 6%

Курс доллара: 75 руб./$

Курс евро: 84 руб./ евро

Цена на нефть марки Brent: $30/барр.

Ключевая ставка ЦБ: 6,5%  

В моменте курс рубля может опускаться еще сильнее – до отметки в 85 руб./$. Но власти будут сдерживать резкое ослабление рубля, и ЦБ может усилить валютные интервенции на открытом рынке, а также повысить ставку на 50–100 базисных пунктов до 6,5–7%. При этом ценовая война на рынке нефти не выгодна ни одной из стран-производителей, не исключено, что до конца марта Россия и Саудовская Аравия могут вернуться за стол переговоров и найти компромиссное решение для стабилизации рынка нефти.

ING

Не исключено ухудшение ожиданий по нефти. Для отклонения курса от прогноза на 1 руб./$ в краткосрочной перспективе достаточно отклонения цены на нефть на $2–3/барр., а в более долгосрочной – на $3–5/барр.

BCS Global Markets

Прогноз в случае распространения вируса и низкой цены на нефть в течение всего 2020 г.*:

ВВП: -0,5%

Промышленное производство: 1%

Инфляция: 4,3%

Курс доллара: 69,6/$

Цена на нефть марки Brent: $35/барр.

Ключевая ставка ЦБ: 7,5%

Прогноз в случае распространения вируса в течение полугода*:

ВВП: 1,4%

Промышленное производство: 1,8%

Инфляция: 3,8%

Курс доллара: 65,9/$

Цена на нефть марки Brent: $58/барр.

Ключевая ставка ЦБ: 6%

* Прогноз составлен на 10 марта 2020 г.

Росбанк

Инфляция: 3,7%

Курс доллара: 68 руб./$

Курс евро: 78,9 руб./ евро

Цена на нефть марки Brent: $40/барр.

Ключевая ставка ЦБ: 6%

При этом в марте курс может быть в диапазоне 73–77 руб./$, а в апреле – закрепиться вблизи 74 руб./$.

«Ренессанс капитал»

Базовый прогноз при цене на нефть в $42,5/барр.

ВВП: 1,5%

Инфляция: 5%

Курс доллара: 73,5 руб./$

Ключевая ставка ЦБ: 6,25%

Прогноз при снижении цены на нефть до $30/барр.

ВВП: 0,6%

Инфляция: 6,3%

Курс доллара: 83,9 руб./$

Ключевая ставка ЦБ: 6,75%

 Прогноз при снижении цены на нефть до $20/барр.:

ВВП: -0,8%

Инфляция: 7,5%

Курс доллара: 97 руб./$

Ключевая ставка ЦБ: 7,5%

Газпромбанк

При цене на нефть в $25/барр. курс рубля снизится до 80–85 руб./$. Такой сценарий приведет к росту цен на импортные товары, вместе с ажиотажным спросом на базовые товары из-за коронавируса, что повысит инфляцию, окажет давление на капитал банков с параллельной распродажей ОФЗ. Отток капитала из госдолга и низкие цены на нефть могут привести к повышению ставки. Эффект повышения ставки на 100 базисных пунктов на рост экономики в 2020 г. составит –0,2 процентных пункта. 

Bank of America

ВВП: -1%, если будет введен карантин, 0% – если нет

Курс доллара: 72 руб./$

Инфляция: 3,2%

Ключевая ставка ЦБ: 5%

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь