Что будет с рублем и экономикой России в условиях коронавируса
Распространение коронавируса уже ударило по экономикам многих стран. Данных, которые бы отражали эффект влияния пандемии и резкого падения цен на нефть на российскую экономику, еще нет, но аналитики уже серьезно ухудшают прогнозы.
«Ведомости» обобщили их прогнозы – чего ждать от экономики в 2020 г. Прогноз роста ВВП, промышленного производства и инфляции, а также уровня ключевой ставки дан на конец года. Прогноз курсов валют и цена на нефть – среднегодовой.
ВВП: 0,3%
Инфляция: 6%
Курс доллара: 75 руб./$
Курс евро: 84 руб./ евро
Цена на нефть марки Brent: $30/барр.
Ключевая ставка ЦБ: 6,5%
В моменте курс рубля может опускаться еще сильнее – до отметки в 85 руб./$. Но власти будут сдерживать резкое ослабление рубля, и ЦБ может усилить валютные интервенции на открытом рынке, а также повысить ставку на 50–100 базисных пунктов до 6,5–7%. При этом ценовая война на рынке нефти не выгодна ни одной из стран-производителей, не исключено, что до конца марта Россия и Саудовская Аравия могут вернуться за стол переговоров и найти компромиссное решение для стабилизации рынка нефти.
ING
Не исключено ухудшение ожиданий по нефти. Для отклонения курса от прогноза на 1 руб./$ в краткосрочной перспективе достаточно отклонения цены на нефть на $2–3/барр., а в более долгосрочной – на $3–5/барр.
Прогноз в случае распространения вируса и низкой цены на нефть в течение всего 2020 г.*:
ВВП: -0,5%
Промышленное производство: 1%
Инфляция: 4,3%
Курс доллара: 69,6/$
Цена на нефть марки Brent: $35/барр.
Ключевая ставка ЦБ: 7,5%
Прогноз в случае распространения вируса в течение полугода*:
ВВП: 1,4%
Промышленное производство: 1,8%
Инфляция: 3,8%
Курс доллара: 65,9/$
Цена на нефть марки Brent: $58/барр.
Ключевая ставка ЦБ: 6%
* Прогноз составлен на 10 марта 2020 г.
Росбанк
Инфляция: 3,7%
Курс доллара: 68 руб./$
Курс евро: 78,9 руб./ евро
Цена на нефть марки Brent: $40/барр.
Ключевая ставка ЦБ: 6%
При этом в марте курс может быть в диапазоне 73–77 руб./$, а в апреле – закрепиться вблизи 74 руб./$.
«Ренессанс капитал»
Базовый прогноз при цене на нефть в $42,5/барр.
ВВП: 1,5%
Инфляция: 5%
Курс доллара: 73,5 руб./$
Ключевая ставка ЦБ: 6,25%
Прогноз при снижении цены на нефть до $30/барр.
ВВП: 0,6%
Инфляция: 6,3%
Курс доллара: 83,9 руб./$
Ключевая ставка ЦБ: 6,75%
Прогноз при снижении цены на нефть до $20/барр.:
ВВП: -0,8%
Инфляция: 7,5%
Курс доллара: 97 руб./$
Ключевая ставка ЦБ: 7,5%
При цене на нефть в $25/барр. курс рубля снизится до 80–85 руб./$. Такой сценарий приведет к росту цен на импортные товары, вместе с ажиотажным спросом на базовые товары из-за коронавируса, что повысит инфляцию, окажет давление на капитал банков с параллельной распродажей ОФЗ. Отток капитала из госдолга и низкие цены на нефть могут привести к повышению ставки. Эффект повышения ставки на 100 базисных пунктов на рост экономики в 2020 г. составит –0,2 процентных пункта.
Bank of America
ВВП: -1%, если будет введен карантин, 0% – если нет
Курс доллара: 72 руб./$
Инфляция: 3,2%
Ключевая ставка ЦБ: 5%