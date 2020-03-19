Инвесторы продают все, чтобы выйти в деньги

Кризис ликвидности стал одним из важнейших факторов, усугубившим обвал на финансовых рынках в последние дни. Даже казначейские облигации США, которые считаются наиболее надежным убежищем в периоды стресса и нестабильности на рынках и в экономике, в последние дни подверглись распродажам. Доходность 10-летних облигаций США упала ниже 1% в начале марта. 9 марта она опускалась до 0,3137%, но затем взлетела к закрытию торгов 18 марта до 1,1915%; цена облигаций, которая изменяется в противоположную сторону, за этот же период упала более чем со 140% до 134,375% от номинала. Доходность 10-летних гособлигаций Германии за те же 10 дней выросла с -0,9% до -0,2%.