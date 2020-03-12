«Медведи» захватили фондовые рынки
Фондовые рынки США открылись в четверг падением примерно на 8%, что спровоцировало автоматическую остановку торгов на 15 минут, которая происходит при снижении на 7%. Европейские индексы к 17.30 мск падали на 9–10%. Панъевропейский Stoxx 600 терял почти 10%, демонстрируя худшую дневную динамику в своей истории.
«Мы живем во время глобальной пандемии, посреди войны на нефтяном рынке, когда корпоративные долги достигли рекордных уровней в истории, а у самых влиятельных центробанков мира практически не осталось средств для борьбы с кризисом. Мы наблюдаем, как из-за крошечного микроорганизма лопаются все возможные пузыри, – пишут Кристофер Версаче и Ленор Элле Хокинс, директор по инвестициям и стратег по макроэкономике Tematica Research на nasdaq.com. – Вряд ли мы нащупаем дно [на рынках], пока не появятся свидетельства, что мир по крайней мере может добиться замедления процесса заражения. До этого момента будет невозможно оценить масштаб экономического ущерба, а рынки не любят столь высокой неопределенности».