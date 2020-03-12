«Медведи» захватили фондовые рынки

«Мы живем во время глобальной пандемии, посреди войны на нефтяном рынке, когда корпоративные долги достигли рекордных уровней в истории, а у самых влиятельных центробанков мира практически не осталось средств для борьбы с кризисом. Мы наблюдаем, как из-за крошечного микроорганизма лопаются все возможные пузыри, – пишут Кристофер Версаче и Ленор Элле Хокинс, директор по инвестициям и стратег по макроэкономике Tematica Research на nasdaq.com. – Вряд ли мы нащупаем дно [на рынках], пока не появятся свидетельства, что мир по крайней мере может добиться замедления процесса заражения. До этого момента будет невозможно оценить масштаб экономического ущерба, а рынки не любят столь высокой неопределенности».