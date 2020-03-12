Фондовый индекс Dow Jones закончил 11-летний бычий тренд
Самый длительный период роста индекса Dow Jones Industrial Average в истории США закончился. «Быки» едва успели отпраздновать 11-летие этого роста: начав расти 9 марта 2009 г. после обвала во время мирового финансового кризиса, индекс ушел на «медвежью» территорию 11 марта 2020 г. С пика 29 551,42 пункта, достигнутого 12 февраля, Dow Jones упал на 20,3% до 23 553,22 пункта.
Снижение более чем на 20% традиционно считается началом медвежьего рынка. Индекс широкого рынка S&P 500 пока удержался около этой отметки: с исторического максимума 19 февраля он упал на 19%, потеряв около $5 трлн совокупной рыночной капитализации.
На «медвежью» территорию уходит и мировой фондовый рынок. В четверг индекс MSCI All-Country World снизился на 1,9%. Снижение с максимума 12 февраля до внутридневного минимума 12 марта составляет 20%.