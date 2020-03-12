Фондовый индекс Dow Jones закончил 11-летний бычий тренд

Самый длительный период роста индекса Dow Jones Industrial Average в истории США закончился. «Быки» едва успели отпраздновать 11-летие этого роста: начав расти 9 марта 2009 г. после обвала во время мирового финансового кризиса, индекс ушел на «медвежью» территорию 11 марта 2020 г. С пика 29 551,42 пункта, достигнутого 12 февраля, Dow Jones упал на 20,3% до 23 553,22 пункта.