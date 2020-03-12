Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

«Проконсультировавшись с высокопоставленными экспертами в области здравоохранения, я принял решение утвердить несколько жестких, но необходимых мер. Мы вводим запрет на поездки из Европы в США на ближайшие 30 дней, начиная с пятницы , — сказал Трамп, выступление которого транслировалось в прямом эфире. Президент США добавил, что ограничения не будут распространять на Великобританию, исключения также сделают для американцев, прошедших тестирование на коронавирус.