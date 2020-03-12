Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта. Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома. Трамп обвинил власти Евросоюза в том, что они не смогли предупредить распространение коронавируса, как это сделали США.
«Проконсультировавшись с высокопоставленными экспертами в области здравоохранения, я принял решение утвердить несколько жестких, но необходимых мер. Мы вводим запрет на поездки из Европы в США на ближайшие 30 дней, начиная с пятницы , — сказал Трамп, выступление которого транслировалось в прямом эфире. Президент США добавил, что ограничения не будут распространять на Великобританию, исключения также сделают для американцев, прошедших тестирование на коронавирус.
«Европейский союз не смог предпринять аналогичных мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек», — сказал Трамп. Он назвал меры, принимаемые властями США «самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории». «Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус», — заявил президент в своем обращении.
В 24 штатах и столице США власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Случаи заболевания зарегистрированы в 41 штате и округе Колумбия. На 12 марта их число составило 1237. Среди них 70 привозных случаев заражения: 3 из Уханя, 46 с круизного судна Diamond Princess, 21 — на Grand Princess. Случаев заражения внутри страны — 1167, скончались от инфекции 37 человек.