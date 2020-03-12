Российский рынок усиливает падение

Утром в четверг азиатские рынки оказались под давлением в том числе из-за новости о том, что президент США Дональд Трамп ввел 30-дневный запрет на поездки из Европы, чтобы ограничить распространение коронавируса в США, пишет в обзоре стратег «ВТБ капитала» Илья Питерский. Еще один негативный фактор – США накануне не представили никаких деталей относительно стимулирующих мер, а демократы высказались против предложенного снижения налога на заработную плату, полагает он. В результате индекс S&P 500 (-4,9%) в среду вновь оказался на пороге медвежьего рынка, тогда как Dow Jones Industrial Average (-5,9%) вступил в медвежий рынок впервые с 2008 г., пишет Питерский.