Российский рынок усиливает падение
Российский фондовый рынок продолжает снижаться. К 12.00 мск четверга индекс Мосбиржи упал на 4,92% до 2370,33 пункта – последний раз он опускался ниже уровня в 2400 п. в январе 2019 г. Его долларовый аналог, индекс РТС, в четверг потерял 7,75%, достигнув 1002,04 п.
Рубль также продолжает слабеть в четверг. Курс доллара к 11.50 мск вырос на бирже на 1,65 руб. до 74,6 руб., евро – на 1,94 руб. до 84,09 руб. Всего с конца прошлой недели российская валюта подешевела на 6 руб. к доллару и 6,6 руб. к евро.
Коронавирус продолжает распространяться за пределами Китая – только по итогам среды количество заболевших вне Китая возросло на 7100 человек, а ВОЗ накануне признала ситуацию пандемией, напоминает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич: «Это указывает на то, что пока справиться с распространением вируса не удается, и инвесторы, обеспокоенные экономическими последствиями, продолжают пересматривать отношение к риску». Негативные настроения сегодня охватили и другие рынки: азиатские индексы с утра теряли до 7%, фьючерсы на S&P 500 – 3,5%, замечает Зварич.
Утром в четверг азиатские рынки оказались под давлением в том числе из-за новости о том, что президент США Дональд Трамп ввел 30-дневный запрет на поездки из Европы, чтобы ограничить распространение коронавируса в США, пишет в обзоре стратег «ВТБ капитала» Илья Питерский. Еще один негативный фактор – США накануне не представили никаких деталей относительно стимулирующих мер, а демократы высказались против предложенного снижения налога на заработную плату, полагает он. В результате индекс S&P 500 (-4,9%) в среду вновь оказался на пороге медвежьего рынка, тогда как Dow Jones Industrial Average (-5,9%) вступил в медвежий рынок впервые с 2008 г., пишет Питерский.
Инвесторы разочарованы тем, что США не смогли предоставить значительных стимулов, солидарны аналитики Альфа-банка.
Кроме того, возобновили снижение нефтяные котировки, указывает Зварич. К 12.05 мск баррель Brent подешевел на 5,9% до $33,8. Ценовая война затягивается – уже 3 страны (Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт) объявили о скидках на нефть для клиентов, сетует он.