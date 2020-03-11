Европа и США готовят фискальные меры для поддержки экономики
Министр финансов Великобритании Риши Сунак в среду представил проект бюджета и объявил о фискальных мерах на 12 млрд фунтов ($15,4 млрд) с целью минимизировать ущерб от распространения коронавируса. Это налоговые каникулы для бизнеса, компенсации малым и средним компаниям, сотрудники которых вынуждены самоизолироваться, и создание фонда на 500 млн фунтов ($647 млн) для прямой поддержки нуждающихся людей. Также Сунак пообещал, что Национальная служба здравоохранения получит столько «миллионов или миллиардов», сколько потребуется для борьбы с коронавирусом.
Для этого правительство Великобритании планирует значительно увеличить займы. В финансовом году, который начнется в апреле, они составят 2,4% ВВП, хотя ранее планировались на уровне 1,8%.
Банк Англии, не дожидаясь очередного заседания 26 марта, снизил процентную ставку с 0,75 до 0,25% и смягчил требования к капиталу банков. Это позволит им увеличить кредитование бизнеса на 300 млрд фунтов ($386 млрд).
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду пообещала сделать «все необходимое», чтобы минимизировать последствия эпидемии для Германии и еврозоны. До сих пор, несмотря на то что рост немецкой экономики почти остановился в 2019 г., правительство следовало политике сбалансированного бюджета и не прибегало к существенному фискальному стимулированию. Теперь Меркель пообещала снять ограничения.