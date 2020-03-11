Европа и США готовят фискальные меры для поддержки экономики

Министр финансов Великобритании Риши Сунак в среду представил проект бюджета и объявил о фискальных мерах на 12 млрд фунтов ($15,4 млрд) с целью минимизировать ущерб от распространения коронавируса. Это налоговые каникулы для бизнеса, компенсации малым и средним компаниям, сотрудники которых вынуждены самоизолироваться, и создание фонда на 500 млн фунтов ($647 млн) для прямой поддержки нуждающихся людей. Также Сунак пообещал, что Национальная служба здравоохранения получит столько «миллионов или миллиардов», сколько потребуется для борьбы с коронавирусом.