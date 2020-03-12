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ЕЦБ увеличит стимулирование экономики

Центробанк дополнительно приобретет активы на 120 млрд евро из-за коронавируса
Алексей Невельский
Eric Vidal / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вопреки ожиданиям не стал менять процентные ставки на заседании 12 марта. Ставка рефинансирования остается 0%, маржинальных кредитов – 0,25%, депозитов – минус 0,5%. Однако центробанк объявил о других мерах поддержки экономики еврозоны из-за распространения коронавируса.

ЕЦБ временно увеличит программу покупки активов, которую он возобновил в ноябре 2019 г., приобретая облигации на 20 млрд евро в месяц. До конца года центробанк купит дополнительно активы на 120 млрд евро, причем значительную часть составят корпоративные облигации. Как утверждает центробанк, это позволит поддерживать благоприятные финансовые условия для реальной экономики в период неопределенности. Программа будет действовать «столько времени, сколько потребуется» и завершится незадолго до начала повышения процентных ставок, повторил ЕЦБ. Также он будет предоставлять банкам еврозоны кредиты по ставке -0,75%, чтобы поощрить их выдавать займы малому бизнесу.

В марте Федеральная резервная система США (ФРС) и Банк Англии опустили процентные ставки сразу на 0,5 п. п. до 1–1,25% и 0,25% соответственно. Они сделали это, не дожидаясь плановых заседаний. Однако у ЕЦБ гораздо меньше возможностей для маневра, так как его ставка рефинансирования уже нулевая. 

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Пока они не очень воодушевляют бизнес и инвесторов

Инвесторов не впечатлили действия ЕЦБ. До заседания они ожидали, что ЕЦБ опустит ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта до минус 0,6%, писала The Wall Street Journal. Европейские фондовые индексы продолжили снижаться после объявления о решении центробанка, а доходности 10-летних гособлигаций Италии выросли. «[Лагард] объявила консенсусное решение. Рынки так отреагировали, потому что их участники, очевидно, хотели гораздо большего», – утверждает стратег Bank of America Барнаби Мартин (цитата по Reuters).

На пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард призвала правительства еврозоны немедленно принять «амбициозные и скоординированные» фискальные меры для поддержки экономики. Вечером 10 марта во время телефонного разговора с лидерами стран ЕС она уже предупреждала их о необходимости сделать это, чтобы не допустить повторения сценария кризиса 2008 г., передавал источник Bloomberg. Без помощи правительств меры центробанка не будут работать, отмечала Лагард.

Еврокомиссия в начале недели обсуждала смягчение требований к предоставлению госпомощи, чтобы правительства могли адресно оказывать ее наиболее пострадавшим секторам. Ожидается, что список мер она представит в середине марта. Также канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что необходимо позволить Италии и другим странам временно нарушать правила ЕС, ограничивающие бюджетный дефицит.

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ЕЦБ прогнозирует, что экономический рост еврозоны в этом году замедлится до 0,8% с 1,2% в 2019 г. Однако центробанк отметил, что прогнозы были сделаны 28 февраля, когда коронавирус еще не так сильно распространился в регионе и по всему миру. Также прогноз не учитывает обвала цен на нефть, произошедшего в начале марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении соглашения ОПЕК+ и начали ценовую войну. 

По прогнозам Capital Economics, ВВП еврозоны может сократиться на 1,2% в 2020 г. из-за снижения потребительского спроса и нахождения работников предприятий дома.

Заседание ЕЦБ состоялось на следующий день после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией. По данным организации, на 11 марта в 114 странах зафиксировано более 118 000 случаев заражения, умер 4291 человек. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Иране и Южной Корее.

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