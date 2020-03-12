ЕЦБ увеличит стимулирование экономики
Европейский центральный банк (ЕЦБ) вопреки ожиданиям не стал менять процентные ставки на заседании 12 марта. Ставка рефинансирования остается 0%, маржинальных кредитов – 0,25%, депозитов – минус 0,5%. Однако центробанк объявил о других мерах поддержки экономики еврозоны из-за распространения коронавируса.
ЕЦБ временно увеличит программу покупки активов, которую он возобновил в ноябре 2019 г., приобретая облигации на 20 млрд евро в месяц. До конца года центробанк купит дополнительно активы на 120 млрд евро, причем значительную часть составят корпоративные облигации. Как утверждает центробанк, это позволит поддерживать благоприятные финансовые условия для реальной экономики в период неопределенности. Программа будет действовать «столько времени, сколько потребуется» и завершится незадолго до начала повышения процентных ставок, повторил ЕЦБ. Также он будет предоставлять банкам еврозоны кредиты по ставке -0,75%, чтобы поощрить их выдавать займы малому бизнесу.
В марте Федеральная резервная система США (ФРС) и Банк Англии опустили процентные ставки сразу на 0,5 п. п. до 1–1,25% и 0,25% соответственно. Они сделали это, не дожидаясь плановых заседаний. Однако у ЕЦБ гораздо меньше возможностей для маневра, так как его ставка рефинансирования уже нулевая.
Инвесторов не впечатлили действия ЕЦБ. До заседания они ожидали, что ЕЦБ опустит ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта до минус 0,6%, писала The Wall Street Journal. Европейские фондовые индексы продолжили снижаться после объявления о решении центробанка, а доходности 10-летних гособлигаций Италии выросли. «[Лагард] объявила консенсусное решение. Рынки так отреагировали, потому что их участники, очевидно, хотели гораздо большего», – утверждает стратег Bank of America Барнаби Мартин (цитата по Reuters).
На пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард призвала правительства еврозоны немедленно принять «амбициозные и скоординированные» фискальные меры для поддержки экономики. Вечером 10 марта во время телефонного разговора с лидерами стран ЕС она уже предупреждала их о необходимости сделать это, чтобы не допустить повторения сценария кризиса 2008 г., передавал источник Bloomberg. Без помощи правительств меры центробанка не будут работать, отмечала Лагард.
Еврокомиссия в начале недели обсуждала смягчение требований к предоставлению госпомощи, чтобы правительства могли адресно оказывать ее наиболее пострадавшим секторам. Ожидается, что список мер она представит в середине марта. Также канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что необходимо позволить Италии и другим странам временно нарушать правила ЕС, ограничивающие бюджетный дефицит.
ЕЦБ прогнозирует, что экономический рост еврозоны в этом году замедлится до 0,8% с 1,2% в 2019 г. Однако центробанк отметил, что прогнозы были сделаны 28 февраля, когда коронавирус еще не так сильно распространился в регионе и по всему миру. Также прогноз не учитывает обвала цен на нефть, произошедшего в начале марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении соглашения ОПЕК+ и начали ценовую войну.
По прогнозам Capital Economics, ВВП еврозоны может сократиться на 1,2% в 2020 г. из-за снижения потребительского спроса и нахождения работников предприятий дома.
Заседание ЕЦБ состоялось на следующий день после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией. По данным организации, на 11 марта в 114 странах зафиксировано более 118 000 случаев заражения, умер 4291 человек. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Иране и Южной Корее.