ЕЦБ увеличит стимулирование экономики

ЕЦБ прогнозирует, что экономический рост еврозоны в этом году замедлится до 0,8% с 1,2% в 2019 г. Однако центробанк отметил, что прогнозы были сделаны 28 февраля, когда коронавирус еще не так сильно распространился в регионе и по всему миру. Также прогноз не учитывает обвала цен на нефть, произошедшего в начале марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении соглашения ОПЕК+ и начали ценовую войну.