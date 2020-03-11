Падение цен на нефть не поможет мировой экономике

Разрыв сделки ОПЕК+, о продлении которой России и Саудовской Аравии не удалось договориться, спровоцировал рекордное с 1991 г. падение цен на нефть – 9 марта баррель Brent подешевел с $45,27 до $34,36. Срок сделки (ее участники обязались сократить совокупную добычу на 1,7 млн баррелей в день по сравнению с октябрем 2018 г.) истекает в конце марта. И Саудовская Аравия уже заявила, что с апреля увеличит добычу с 9,7 млн до 12,3 млн баррелей в сутки.