Центробанки разных стран открыли единый фронт борьбы с вирусом

Рынкам действия ФРС не помогли – в понедельник на них обрушилась новая волна распродаж. S&P 500 на открытии торгов обвалился более чем на 8%, после чего торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были временно приостановлены – третий раз за неделю. К 19.00 мск S&P 500 снижался на 7,1%. Китайский Shanghai Composite вчера потерял 3,4%, японский Nikkei 225 – 2,46%, лондонский FTSE 100 и панъевропейский Stoxx 600 к 19.00 мск падали на 4,5 и 5,1%. Стоимость нефти Brent в понедельник опускалась ниже $30 за баррель, но к вечеру скорректировалась до $30,76 (минус 10%).