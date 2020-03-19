Банк Англии принял новые экстренные меры

Фунт стерлингов укрепился после такого решения Банка Англии. Его курс к доллару США вырос на 0,8% до $1,17. В последние дни британская валюта ослабла по отношению к доллару примерно на 10%. 18 марта курс фунта опустился ниже $1,15 впервые с 1980-х гг. Некоторые аналитики считали, что отчасти виновато в этом было правительство Великобритании, которое не сразу объявило о решительных мерах поддержки экономики на фоне коронавируса. Однако во многом такое поведение валютного рынка объясняется нехваткой ликвидности и бегством в доллары.