Банк Англии принял новые экстренные меры
Банк Англии уже во второй раз в марте экстренно понизил ключевую процентную ставку ради стимулирования экономики, удар по которой нанесла эпидемия коронавируса. На прошлой неделе он опустил ее с 0,75 до 0, 25%, а на этот раз – до 0,1%. Ближайшее плановое заседание должно состояться 26 марта.
Кроме того, Банк Англии решил увеличить программу покупки активов на 200 млрд фунтов ($235 млрд) до 645 млрд фунтов ($757 млрд). Эти меры приняты уже под руководством нового председателя Эндрю Бэйли, вступившего в должность 16 марта. Свое решение Банк Англии обосновал тем, что условия на рынке гособлигаций ухудшились из-за повышенного спроса инвесторов на бумаги с коротким сроком погашения.
Фунт стерлингов укрепился после такого решения Банка Англии. Его курс к доллару США вырос на 0,8% до $1,17. В последние дни британская валюта ослабла по отношению к доллару примерно на 10%. 18 марта курс фунта опустился ниже $1,15 впервые с 1980-х гг. Некоторые аналитики считали, что отчасти виновато в этом было правительство Великобритании, которое не сразу объявило о решительных мерах поддержки экономики на фоне коронавируса. Однако во многом такое поведение валютного рынка объясняется нехваткой ликвидности и бегством в доллары.