Падение нефти до $25 за баррель обвалило российский рынок

В такой ситуации стоило вмешаться Центробанку, говорят некоторые игроки, многие на рынке этого ждали. Его отсутствие на торгах усугубило панику, отмечают они. Скачок курса рубля оказался слишком сильным с учетом того, что на внешних рынках ситуация кардинально не менялась, говорит начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Рынок ожидал от ЦБ действий, но коммуникации с рынком нет». ЦБ продает валюту лишь по бюджетному правилу – около 20 млрд руб. с 10 по 16 марта. Но этого мало, считает Романчук: «Регулятор пять лет шел к дедолларизации, он должен обеспечивать ценовую стабильность в рублях, но сейчас причины его молчания объективно трудно понять, все идет к долларизации – участники видят, что волатильность не купируется». «Мы видим состояние паники и бегство иностранцев из рублевых активов, а также общий отток капитала и ажиотажный спрос на доллары», – отмечает гендиректор «УК Спутник – управление капиталом» Александр Лосев: но пока ЦБ не принимал никаких экстренных мер для стабилизации ситуации.