Падение нефти до $25 за баррель обвалило российский рынок
Курс доллара в среду подорожал на Московской бирже на 5 руб. и вечером превысил 80 руб./$ – впервые с февраля 2016 г. Евро достигал 88 руб. и в итоге вырос за день на 4,6 руб. до 87,52 руб. Вечером доллар продолжил рост и достиг потолка 80,87 руб./$ – выше этого уровня биржа в среду заявки не принимала. Цена на торгах подошла к верхней границе, говорит представитель биржи, но автоматического изменения риск-параметров на вечерних сессиях – с 19.00 мск – не предусмотрено.
Индекс Мосбиржи потерял 5,04%, долларовый индекс РТС – 10,9%. Сильнее всего подешевели бумаги «Аэрофлота» (12,2%), UC Rusal (11,2%), «Лукойла» (9,9%). Но были и хорошие новости: бумаги ритейлеров «Ленты» и X5 Retail Group прибавили 5 и 3,3%, «Полюса» – 3,2%.
Инвесторы начали реагировать и на статистику по коронавирусу в России, не исключая повторения европейского сценария, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко. Пока все антивирусные меры ведущих стран и центробанков мира рассматриваются инвесторами как проявление паники и лишь усиливают распродажи, сказал он.
В такой ситуации стоило вмешаться Центробанку, говорят некоторые игроки, многие на рынке этого ждали. Его отсутствие на торгах усугубило панику, отмечают они. Скачок курса рубля оказался слишком сильным с учетом того, что на внешних рынках ситуация кардинально не менялась, говорит начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Рынок ожидал от ЦБ действий, но коммуникации с рынком нет». ЦБ продает валюту лишь по бюджетному правилу – около 20 млрд руб. с 10 по 16 марта. Но этого мало, считает Романчук: «Регулятор пять лет шел к дедолларизации, он должен обеспечивать ценовую стабильность в рублях, но сейчас причины его молчания объективно трудно понять, все идет к долларизации – участники видят, что волатильность не купируется». «Мы видим состояние паники и бегство иностранцев из рублевых активов, а также общий отток капитала и ажиотажный спрос на доллары», – отмечает гендиректор «УК Спутник – управление капиталом» Александр Лосев: но пока ЦБ не принимал никаких экстренных мер для стабилизации ситуации.
Все ведущие центробанки мира приводят свои ставки в соответствие с доходностями госбумаг и увеличивают ликвидность рынков, говорит Лосев. Доходность 10-летних ОФЗ выросла на 0,47 п. п. до 8,49%, ключевая ставка ЦБ сейчас – 6%. Упавшие в цене ОФЗ уже вызывают рост ставок на всех сегментах российского финансового рынка: в подобных обстоятельствах ЦБ может либо поднять ставку, чтобы остановить девальвацию, либо запустить программу поддержки рынка ОФЗ, считает Лосев.
ЦБ может использовать накопленные резервы на интервенции, выкупать ОФЗ, но этого не делается, хотя задача ЦБ – не допускать роста волатильности на рынке и бегства капитала из рублевых активов, говорит Романчук: «Деньги есть, но почему-то их не тратят».
Продавать валюту ЦБ не имеет смысла, пока не будет понятно, как сильно упадут цены на нефть, парирует директор по инвестициям «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: ЦБ не будет повторять ошибок 2014 г., когда он поначалу масштабно использовал резервы для сдерживания курса. Сейчас ЦБ ищет точку равновесия и пока продает валюту согласно бюджетному правилу, ориентируясь на цены на нефть, говорит Тремасов, главная опасность – массовый выход нерезидентов из ОФЗ. В таком случае ЦБ стоит предусмотреть возможность выкупа гособлигаций, согласен он.
«[Надо] не раздавать золотовалютные резервы и не палить их на рынке, а идти по предоставлению кредитных ресурсов». 18 марта 2020 г.
ЦБ должен на заседании 20 марта повысить ключевую ставку на 50 б. п. до 6,5%, чтобы нанести упреждающий удар по кризисным явлениям, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Худшее для рынков еще впереди, считает он: есть риски финансовой нестабильности. Кратковременное повышение ставки не станет проблемой для экономики, если будет расширено рефинансирование, уверен Лосев: «Для рынков страшнее всего бездействие регуляторов, поскольку это всех сильно дезориентирует. То, что ЦБ не принимает серьезных мер, рождает в головах у участников рынка любые, даже самые ужасные сценарии». Повышение ставки сейчас приведет к еще более глубокому кризису, опасается Романчук. Аналитики Газпромбанка допускают повышение ключевой ставки при нефти дешевле $25 и долларе по 80–85 руб.
«Ведомости» запросили регулятора о его коммуникациях с рынком. ЦБ безмолвствует.