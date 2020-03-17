Размер госпомощи в Европе и США может превысить $1 трлн
В борьбе с коронавирусом страны готовятся поддержать бизнес и население
Крупнейшие европейские страны, оказавшиеся в центре эпидемии коронавируса, и Соединенные Штаты разрабатывают меры поддержки экономики.
45 млрд евро ($49,4 млрд)
Франция
Средства пойдут на налоговые отсрочки компаниям (на месяц) и выплаты людям, временно лишившимся работы из-за кризиса (в течение двух месяцев).
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области