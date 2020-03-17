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Размер госпомощи в Европе и США может превысить $1 трлн

В борьбе с коронавирусом страны готовятся поддержать бизнес и население
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Jack Hanrahan / Reuters

Крупнейшие европейские страны, оказавшиеся в центре эпидемии коронавируса, и Соединенные Штаты разрабатывают меры поддержки экономики.

45 млрд евро ($49,4 млрд)

Франция

Средства пойдут на налоговые отсрочки компаниям (на месяц) и выплаты людям, временно лишившимся работы из-за кризиса (в течение двух месяцев).

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