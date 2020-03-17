ЦБ и правительство выпустили совместное заявление по ситуации с коронавирусом

ЦБ и правительство объявили о мерах поддержки экономики из-за распространения коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.



Ранее некоторые из представленных в совместном заявлении мер озвучил премьер Михаил Мишустин. В частности, он говорил, что для поддержки экономики и граждан правительство сформирует антикризисный фонд в размере до 300 млрд руб. Кроме того, будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий. Власти расширят льготное кредитование бизнеса. Для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов. На месяц будет отменены ограничения в городах для транспорта торговых сетей и введен зеленый коридор на импорт товаров.