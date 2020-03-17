ЦБ и правительство выпустили совместное заявление по ситуации с коронавирусом
ЦБ и правительство объявили о мерах поддержки экономики из-за распространения коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Ранее некоторые из представленных в совместном заявлении мер озвучил премьер Михаил Мишустин. В частности, он говорил, что для поддержки экономики и граждан правительство сформирует антикризисный фонд в размере до 300 млрд руб. Кроме того, будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий. Власти расширят льготное кредитование бизнеса. Для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов. На месяц будет отменены ограничения в городах для транспорта торговых сетей и введен зеленый коридор на импорт товаров.
Среди новых мер поддержки:
ЦБ разрешит банкам кредитовать и реструктурировать кредиты компаний в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения.
Правительство будет предоставлять государственные гарантии для реструктуризации кредитов транспортных и туристических компаний.
ЦБ смягчит требования к банкам. Это позволит дать производителям лекарственных средств и медицинского оборудования дополнительные возможности по кредитованию.
Будет создана специальная группа по мониторингу финансового состояния социально значимых компаний.
Программа льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса будет расширена: объем субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличат на 1 процентный пункт.
Поставщиков госконтрактов, попавших под негативное влияние сложившейся ситуации, избавят от штрафов.
ЦБ объявил, что продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать «регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям», – говорится в документе.
16 марта Мишустин утвердил состав Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Возглавлять совет будет сам Мишустин. В его состав вошли мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минздрава Михаил Мурашко, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и др.