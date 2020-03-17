Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Кризис оказался значительно более глубоким, чем казался сначала, признался Руководитель крупнейшего банка страны, но «правительства всех стран активно включились в борьбу с кризисом». В Сбербанке пока настроены оптимистично и считают, что в ближайшие недели паническая волна должна закончиться. При необходимости Сбербанк может привлечь около 3 трлн руб. ликвидности, и в этом смысле банк лучше готов к кризису, чем кто бы то ни было, заявил Греф.