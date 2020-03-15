Угроза глобальной рецессии растет
Страны принимают все более жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса – отменяют спортивные и массовые мероприятия, закрывают границы и школы, а компании переходят на удаленный режим работы сотрудников. Под угрозой даже проведение летних Олимпийских игр в Токио. США ограничили авиасообщение с Европой, а обвал цен на нефть может ударить по разработчикам сланцевых месторождений в США и странам – экспортерам нефти.
Тяжелая неизбежность
Все это повышает риски рецессии в мире, предупреждают экономисты. «Мы приближаемся к глобальной рецессии, – написал в Twitter бывший вице-президент ЕЦБ Витор Констансиу. – Меры, необходимые для борьбы с распространением коронавируса, делают это неизбежным».
По оценкам UBS, мировой ВВП вырастет в 2020 г. на 2,3% (прошлый прогноз – 2,9%), а в восьми из 28 проанализированных стран будет рецессия. При этом в I квартале аналитики банка ждут спада на 1,9% в годовом выражении, в основном из-за проблем в азиатских странах. Восстановление во II квартале, прежде всего за счет Китая, не компенсирует ухудшения ситуации на Западе, где ВВП США сократится на 0,8%, а еврозоны – на 0,6%.
Но при более пессимистичном сценарии – если число заболевших вырастет в 1000 раз – мировой ВВП увеличится лишь на 1,6% (спад будет в 16 странах), а в случае масштабной мировой пандемии – всего на 0,8% (спад в 18 странах).
ОЭСР в начале марта снизила прогноз роста мировой экономики в этом году с 2,9 до 2,4% при базовом сценарии и до 1,5%, если эпидемия окажется продолжительной.
Без спорта, музыки и бродвейских шоу
Угроза рецессии растет и в США. Ее вероятность в ближайшие 12 месяцев опрошенные The Wall Street Journal экономисты оценивают в 49% по сравнению с 26% во время февральского опроса. Сильно ухудшились их ожидания относительно II квартала, когда, согласно консенсус-прогнозу, ВВП сократится на 0,1% (в феврале ждали роста на 1,9%). Но в остальных кварталах экономисты все же прогнозируют рост, по итогам года он может составить 1,2%.
JPMorgan Chase дает более пессимистичный прогноз: спад на 2% в годовом выражении в I квартале и на 3% во II квартале. Это будет означать завершение рекордного по длительности цикла роста американской экономики, начавшегося в 2009 г. Для хорошего роста экономики во втором полугодии понадобятся фискальные меры на $500 млрд, полагают в JPMorgan Chase.
На днях в США были приостановлены чемпионаты по бейсболу, баскетболу и хоккею, отменены шоу на Бродвее и музыкальный фестиваль South by Southwest в Техасе. Это может замедлить распространение коронавируса в стране, но обязательно приведет к снижению потребительских расходов, отмечают эксперты. «Идя на игру, вы покупаете не только билет, но также пиво, возможно, сначала зайдете перекусить, а потом еще погуляете и потратите деньги», – говорит Джошуа Шапиро из консалтинговой фирмы MFR (цитата по WSJ). А спортивные телеканалы, которым сейчас нечего показывать, недосчитаются выручки от рекламы.
UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций) приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу на ближайшую неделю, но о датах, на которые они перенесены, не сообщил. Ранее были приостановлены чемпионаты по футболу в Италии, Испании и Франции, а в пятницу паузу до 4 апреля взяла Английская премьер-лига.
Кризис затянет Европу в глубокую рецессию, ВВП ЕС снизится примерно на 1% в этом году, заявила Еврокомиссия. Ранее она ожидала роста на 1,4%.
Карантин для потребителей и нефтяников
Индекс потребительской уверенности в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, снизился в марте со 101 до 95,9 пункта. Это сильное снижение, но могло быть и хуже, написал в отчете экономист ING Джеймс Найтли. Ситуация, вероятно, ухудшится, так как принимаемые для борьбы с вирусом меры сильно влияют на жизнь людей. Поэтому Найтли ожидает, что ФРС на заседании 18 марта может опустить процентные ставки до нуля или официально возобновить покупку активов.
Кроме того, некоторые разработчики сланцевых месторождений объявили о приостановке бурения и сокращении расходов после обвала цен на нефть примерно до $30 за баррель из-за срыва соглашения ОПЕК+. Это создаст проблемы нефтесервисным компаниям, на которые только в Техасе работают тысячи людей. В ближайшее время избыток нефти на мировом рынке может увеличиться, и рынки закладывают в цены акций сокращение производства сланцевыми добытчиками, что подорвет деятельность нефтесервисных компаний в США, пишут аналитики Citi. Их международные операции более устойчивы, но риск для нефтесервисного сектора сохранится и во втором полугодии, и в 2021 г., считают в банке.
В ближайшие месяцы цены на нефть останутся в диапазоне от $30 до $40 за баррель, считают опрошенные Reuters аналитики. UBS ждет спада ВВП России на 0,8% во II квартале и роста на 1% по итогам года.
Олимпиада под угрозой
Правительство Японии при обсуждении экономических прогнозов на этот год уже серьезно допускает возможность отмены летней Олимпиады в Токио, утверждают источники Reuters. «Необходимо быть готовыми к риску отмены [Игр] и потерям, которые это повлечет», – приводит агентство слова японского чиновника, напрямую знакомого с ситуацией. Официально власти пока заявляют, что игры пройдут в запланированные сроки.
ВВП Японии и так сократился на 6,3% в годовом выражении в IV квартале 2019 г., в основном из-за повышения налога с продаж с 8 до 10% в октябре. По некоторым оценкам, отмена Олимпиады будет стоить экономике 7 трлн иен ($66 млрд), или 1,4% ВВП. Хотя и эти цифры могут быть слишком оптимистичными. «Если ситуация [с эпидемией] будет настолько плохой, что потребуется отменить Олимпиаду, это само по себе будет огромной проблемой для экономики», – отмечает другой чиновник (цитата по Reuters).
Иран, где коронавирусом уже заразились более 10 000 человек и 429 умерли, попросил $5 млрд помощи у МВФ. В последний раз он обращался к фонду в 1960-е гг. В начале марта МВФ заявил, что приготовил $50 млрд для экстренного финансирования стран, пострадавших от коронавируса. «Мы ведем очень активные консультации с нашими членами и получили запросы от ряда стран, включая Иран», – заявил представитель МВФ Джерри Райс.