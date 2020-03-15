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Угроза глобальной рецессии растет

Необходимые для борьбы с коронавирусом меры подрывают экономику
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Из-за вспышки коронавируса полки магазинов пустеют – в европейских странах и США люди, готовясь к карантину, скупают товары первой необходимости /Flavio Lo Scalzo / Reuters

Страны принимают все более жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса – отменяют спортивные и массовые мероприятия, закрывают границы и школы, а компании переходят на удаленный режим работы сотрудников. Под угрозой даже проведение летних Олимпийских игр в Токио. США ограничили авиасообщение с Европой, а обвал цен на нефть может ударить по разработчикам сланцевых месторождений в США и странам – экспортерам нефти. 

Тяжелая неизбежность 

Все это повышает риски рецессии в мире, предупреждают экономисты. «Мы приближаемся к глобальной рецессии, – написал в Twitter бывший вице-президент ЕЦБ Витор Констансиу. – Меры, необходимые для борьбы с распространением коронавируса, делают это неизбежным». 

По оценкам UBS, мировой ВВП вырастет в 2020 г. на 2,3% (прошлый прогноз – 2,9%), а в восьми из 28 проанализированных стран будет рецессия. При этом в I квартале аналитики банка ждут спада на 1,9% в годовом выражении, в основном из-за проблем в азиатских странах. Восстановление во II квартале, прежде всего за счет Китая, не компенсирует ухудшения ситуации на Западе, где ВВП США сократится на 0,8%, а еврозоны – на 0,6%.

Но при более пессимистичном сценарии – если число заболевших вырастет в 1000 раз – мировой ВВП увеличится лишь на 1,6% (спад будет в 16 странах), а в случае масштабной мировой пандемии – всего на 0,8% (спад в 18 странах). 

ОЭСР в начале марта снизила прогноз роста мировой экономики в этом году с 2,9 до 2,4% при базовом сценарии и до 1,5%, если эпидемия окажется продолжительной. 

На фоне распространения коронавируса вероятность глобальной рецессии сильно возросла

При негативном сценарии рост мировой экономики может замедлиться даже до 1,5%

Без спорта, музыки и бродвейских шоу 

Угроза рецессии растет и в США. Ее вероятность в ближайшие 12 месяцев опрошенные The Wall Street Journal экономисты оценивают в 49% по сравнению с 26% во время февральского опроса. Сильно ухудшились их ожидания относительно II квартала, когда, согласно консенсус-прогнозу, ВВП сократится на 0,1% (в феврале ждали роста на 1,9%). Но в остальных кварталах экономисты все же прогнозируют рост, по итогам года он может составить 1,2%. 

JPMorgan Chase дает более пессимистичный прогноз: спад на 2% в годовом выражении в I квартале и на 3% во II квартале. Это будет означать завершение рекордного по длительности цикла роста американской экономики, начавшегося в 2009 г. Для хорошего роста экономики во втором полугодии понадобятся фискальные меры на $500 млрд, полагают в JPMorgan Chase. 

На днях в США были приостановлены чемпионаты по бейсболу, баскетболу и хоккею, отменены шоу на Бродвее и музыкальный фестиваль South by Southwest в Техасе. Это может замедлить распространение коронавируса в стране, но обязательно приведет к снижению потребительских расходов, отмечают эксперты. «Идя на игру, вы покупаете не только билет, но также пиво, возможно, сначала зайдете перекусить, а потом еще погуляете и потратите деньги», – говорит Джошуа Шапиро из консалтинговой фирмы MFR (цитата по WSJ). А спортивные телеканалы, которым сейчас нечего показывать, недосчитаются выручки от рекламы. 

Ранее по теме: УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов

UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций) приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу на ближайшую неделю, но о датах, на которые они перенесены, не сообщил. Ранее были приостановлены чемпионаты по футболу в Италии, Испании и Франции, а в пятницу паузу до 4 апреля взяла Английская премьер-лига. 

Кризис затянет Европу в глубокую рецессию, ВВП ЕС снизится примерно на 1% в этом году, заявила Еврокомиссия. Ранее она ожидала роста на 1,4%.

Карантин для потребителей и нефтяников 

Индекс потребительской уверенности в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, снизился в марте со 101 до 95,9 пункта. Это сильное снижение, но могло быть и хуже, написал в отчете экономист ING Джеймс Найтли. Ситуация, вероятно, ухудшится, так как принимаемые для борьбы с вирусом меры сильно влияют на жизнь людей. Поэтому Найтли ожидает, что ФРС на заседании 18 марта может опустить процентные ставки до нуля или официально возобновить покупку активов.

Европа и США готовят фискальные меры для поддержки экономики

Пока они не очень воодушевляют бизнес и инвесторов

Кроме того, некоторые разработчики сланцевых месторождений объявили о приостановке бурения и сокращении расходов после обвала цен на нефть примерно до $30 за баррель из-за срыва соглашения ОПЕК+. Это создаст проблемы нефтесервисным компаниям, на которые только в Техасе работают тысячи людей. В ближайшее время избыток нефти на мировом рынке может увеличиться, и рынки закладывают в цены акций сокращение производства сланцевыми добытчиками, что подорвет деятельность нефтесервисных компаний в США, пишут аналитики Citi. Их международные операции более устойчивы, но риск для нефтесервисного сектора сохранится и во втором полугодии, и в 2021 г., считают в банке.

В ближайшие месяцы цены на нефть останутся в диапазоне от $30 до $40 за баррель, считают опрошенные Reuters аналитики. UBS ждет спада ВВП России на 0,8% во II квартале и роста на 1% по итогам года.

Ранее по теме: Аналитики сильно ухудшили прогноз цен на нефть

Олимпиада под угрозой

Правительство Японии при обсуждении экономических прогнозов на этот год уже серьезно допускает возможность отмены летней Олимпиады в Токио, утверждают источники Reuters. «Необходимо быть готовыми к риску отмены [Игр] и потерям, которые это повлечет», – приводит агентство слова японского чиновника, напрямую знакомого с ситуацией. Официально власти пока заявляют, что игры пройдут в запланированные сроки.

ВВП Японии и так сократился на 6,3% в годовом выражении в IV квартале 2019 г., в основном из-за повышения налога с продаж с 8 до 10% в октябре. По некоторым оценкам, отмена Олимпиады будет стоить экономике 7 трлн иен ($66 млрд), или 1,4% ВВП. Хотя и эти цифры могут быть слишком оптимистичными. «Если ситуация [с эпидемией] будет настолько плохой, что потребуется отменить Олимпиаду, это само по себе будет огромной проблемой для экономики», – отмечает другой чиновник (цитата по Reuters).

Ранее по теме: МВФ приготовил $50 млрд для пострадавших от коронавируса стран

Иран, где коронавирусом уже заразились более 10 000 человек и 429 умерли, попросил $5 млрд помощи у МВФ. В последний раз он обращался к фонду в 1960-е гг. В начале марта МВФ заявил, что приготовил $50 млрд для экстренного финансирования стран, пострадавших от коронавируса. «Мы ведем очень активные консультации с нашими членами и получили запросы от ряда стран, включая Иран», – заявил представитель МВФ Джерри Райс.

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