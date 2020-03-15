Угроза глобальной рецессии растет

Кроме того, некоторые разработчики сланцевых месторождений объявили о приостановке бурения и сокращении расходов после обвала цен на нефть примерно до $30 за баррель из-за срыва соглашения ОПЕК+. Это создаст проблемы нефтесервисным компаниям, на которые только в Техасе работают тысячи людей. В ближайшее время избыток нефти на мировом рынке может увеличиться, и рынки закладывают в цены акций сокращение производства сланцевыми добытчиками, что подорвет деятельность нефтесервисных компаний в США, пишут аналитики Citi. Их международные операции более устойчивы, но риск для нефтесервисного сектора сохранится и во втором полугодии, и в 2021 г., считают в банке.