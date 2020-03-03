На фоне распространения коронавируса вероятность глобальной рецессии сильно возросла

О росте рисков глобальной рецессии в понедельник предупредили сразу несколько экономистов. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз темпов роста мирового ВВП в 2020 г. сразу на 0,5 процентного пункта до 2,4%. А также допустила еще более серьезное замедление, если вспышка вируса будет более длительной и сильной, – вплоть до 1,5% в 2020 г. И даже это не худший прогноз: если вирус распространится в Африке, Латинской Америке и Индии, рост может оказаться еще ниже. При этом и при позитивном сценарии растут риски глобальной рецессии – в IV квартале 2019 г. рост мировой экономики был особенно слабым, а удар от распространения вируса в 2020 г. пришелся на начало года. О возросших рисках глобальной рецессии предупредил и профессор Гарварда Джеффри Фрэнкель. Один из критериев, который Международный валютный фонд (МВФ) использует для определения глобальной рецессии, – темпы ниже 2,5% в год, напомнил он. За 2019 г. рост мировой экономики замедлился до 2,9% – минимума со времен финансового кризиса.