МВФ приготовил $50 млрд для пострадавших от коронавируса стран

Бедные страны смогут быстро получить у фонда беспроцентные займы. На эту программу МВФ выделил $10 млрд. Для более богатых стран будет доступно $40 млрд через другую программу быстрого финансирования. В отличие от стандартных программ финансовой помощи заемщики не должны будут соблюдать строгие условия, но МВФ все равно даст им «полезные рекомендации». По словам Георгиевой, приоритет в получении средств будет у развивающихся стран, чьи бюджетные возможности ограничены, экспортеров сырья или стран, чьи системы здравоохранения нуждаются в поддержке. Но в случае необходимости к фонду может обратиться любая страна, отметила она.