МВФ приготовил $50 млрд для пострадавших от коронавируса стран
Международный валютный фонд (МВФ) выделил $50 млрд для экстренного финансирования стран, пострадавших от коронавируса. Об этом директор – распорядитель фонда Кристалина Георгиева рассказала в интервью Financial Times. «Мы хотим гарантировать, что деньги не будут проблемой и люди не умрут лишь из-за их отсутствия», – заявила она.
Бедные страны смогут быстро получить у фонда беспроцентные займы. На эту программу МВФ выделил $10 млрд. Для более богатых стран будет доступно $40 млрд через другую программу быстрого финансирования. В отличие от стандартных программ финансовой помощи заемщики не должны будут соблюдать строгие условия, но МВФ все равно даст им «полезные рекомендации». По словам Георгиевой, приоритет в получении средств будет у развивающихся стран, чьи бюджетные возможности ограничены, экспортеров сырья или стран, чьи системы здравоохранения нуждаются в поддержке. Но в случае необходимости к фонду может обратиться любая страна, отметила она.
В январе МВФ прогнозировал, что рост мировой экономики составит 3,3% в 2020 г. Теперь фонд ожидает, что из-за последствий коронавируса он окажется ниже, чем 2,9% в прошлом году. Но давать прогнозы пока трудно, заявила Георгиева.
ОЭСР в начале марта снизила прогноз роста мировой экономики с 2,9 до 2,4% в 2020 г. при базовом сценарии. Но она не исключает, что рост может замедлиться до 1,5%, если эпидемия окажется продолжительной.