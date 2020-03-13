Аналитики сильно ухудшили прогноз цен на нефть

Цены на нефть останутся в диапазоне от $30 до $40 за баррель в ближайшие месяцы, считают опрошенные Reuters аналитики. Еще в феврале они ожидали, что средняя стоимость сорта Brent в этом году составит $60,63 за баррель, но теперь консенсус-прогноз снизился до $42 за баррель. Это связано с тем, что в начале марта Россия и Саудовская Аравия начали ценовую войну на нефтяном рынке после провала переговоров о продлении соглашения ОПЕК+, и с глобальным распространением коронавируса, который подрывает спрос на нефть.