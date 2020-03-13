Аналитики сильно ухудшили прогноз цен на нефть
Цены на нефть останутся в диапазоне от $30 до $40 за баррель в ближайшие месяцы, считают опрошенные Reuters аналитики. Еще в феврале они ожидали, что средняя стоимость сорта Brent в этом году составит $60,63 за баррель, но теперь консенсус-прогноз снизился до $42 за баррель. Это связано с тем, что в начале марта Россия и Саудовская Аравия начали ценовую войну на нефтяном рынке после провала переговоров о продлении соглашения ОПЕК+, и с глобальным распространением коронавируса, который подрывает спрос на нефть.
Во II квартале 2020 г. средняя стоимость барреля Brent будет равна около $34,87, в III квартале – $39,05, а в IV квартале – $44,08, прогнозируют аналитики. В опросе принял участие 21 специалист.
Цены на нефть Brent рухнули более чем на 30% до $31,02 за баррель сразу после открытия торгов 9 марта из-за того, что Россия отказалась сильнее сокращать свою добычу нефти вместе с другими участниками сделки ОПЕК+, а Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи. Действие ранее установленных квот завершится 1 апреля. На следующий день цены на нефть частично отыграли падение, но потом снова стали снижаться. 13 марта к 15.50 мск стоимость Brent выросла на 6,7% до $35,44 за баррель.