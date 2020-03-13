УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, говорится в официальном сообщении союза. Перенос касается всех матчей, запланированных на следующую неделю. Это матчи 16-го тура Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, матчи второго этапа 16-го тура Лиги Европы, запланированные на 19 марта, и все матчи четвертьфинала молодежной лиги УЕФА, запланированые на 17 и 18 марта. Из-за переноса также откладывается проведение четвертьфинального розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы, которое должно было состояться 20 марта.