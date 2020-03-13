УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, говорится в официальном сообщении союза. Перенос касается всех матчей, запланированных на следующую неделю. Это матчи 16-го тура Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, матчи второго этапа 16-го тура Лиги Европы, запланированные на 19 марта, и все матчи четвертьфинала молодежной лиги УЕФА, запланированые на 17 и 18 марта. Из-за переноса также откладывается проведение четвертьфинального розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы, которое должно было состояться 20 марта.
Накануне 12 марта UEFA пригласил представителей всех 55 ассоциаций на видеоконференцию 17 марта для обсуждения ситуации с распространением коронавируса. По данным L'Equipe, на этой встрече UEFA объявит о переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 г. Для этого UEFA придется договариваться с Международной федерацией футбола (FIFA).
Также FIFA 12 марта объявила о переносе матчей отбора на Чемпионат мира-2022 в Южной Америке, которые должны были состояться 23-31 марта. Даты проведения новых игр федерация пока не называет.