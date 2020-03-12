L'Equipe узнала о планах UEFA перенести чемпионат Европы из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) на следующей неделе может объявить о приостановке еврокубков и переносе чемпионата Европы на 2021 г., сообщает французское издание L'Equipe со ссылкой на источники. Меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
В четверг, 12 марта, UEFA объявил, что во вторник, 17 марта, проведет видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций, руководителями Европейской ассоциации клубов, европейских лиг и представителями ФИФПро. На встрече планируется обсудить реакцию европейского футбола на распространение коронавируса, говорится в сообщении UEFA. По данным L'Equipe, на этой встрече UEFA объявит о временной приостановке проведения матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 г. Отмечается, что для переноса Евро-2020 на год UEFA придется договариваться с Международной федерацией футбола (FIFA).
Из-за коронавируса уже официально приостановили проведение матчей чемпионата Италии (cерии А). Последние несколько матчей прошли без зрителей, пока премьер Джузеппе Конте не объявил 9 марта, что все спортивные мероприятия в стране будут приостановлены.