L'Equipe узнала о планах UEFA перенести чемпионат Европы из-за коронавируса

В четверг, 12 марта, UEFA объявил, что во вторник, 17 марта, проведет видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций, руководителями Европейской ассоциации клубов, европейских лиг и представителями ФИФПро. На встрече планируется обсудить реакцию европейского футбола на распространение коронавируса, говорится в сообщении UEFA. По данным L'Equipe, на этой встрече UEFA объявит о временной приостановке проведения матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 г. Отмечается, что для переноса Евро-2020 на год UEFA придется договариваться с Международной федерацией футбола (FIFA).