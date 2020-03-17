Как нынешний кризис скажется на мировой экономике
Некоторое время назад я прилетел в «Шереметьево» и на паспортном контроле впервые за несколько десятков лет не увидел ни одного человека. Напротив моего офиса у входа в торговый центр обычно много народу – сейчас там нет никого. На Красной площади исчезли толпы туристов. Все это будет иметь экономические последствия. Какие – мы пока не можем точно сказать.
Пришел и победил
Кризис, связанный с коронавирусом, обладает, на мой взгляд, всеми свойствами идеального шторма. Первое – пришел неожиданно. Никто к нему не был готов, он свалился как снег на голову.
Второе – пришел непонятно откуда. Рано или поздно о происхождении вируса станет известно, но сегодня у нас нет этой информации, и поэтому мы не скоро узнаем, как с ним справляться.
Третье свойство кризиса – его всеобщность.