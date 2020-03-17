Некоторое время назад я прилетел в «Шереметьево» и на паспортном контроле впервые за несколько десятков лет не увидел ни одного человека. Напротив моего офиса у входа в торговый центр обычно много народу – сейчас там нет никого. На Красной площади исчезли толпы туристов. Все это будет иметь экономические последствия. Какие – мы пока не можем точно сказать.