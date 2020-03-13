Почему не стоит скупать дешевеющие акции
В последние дни частные инвесторы устремились к брокерам
10 марта, когда из-за срыва сделки ОПЕК+ российский фондовый рынок на открытие торгов рухнул сразу на 8%, а рубль следом за обвалом нефтяных котировок обесценился к доллару более чем на 5%, стало серьезным потрясением для частных инвесторов. Особенно для новичков, которые еще не нюхали пороху прошлых кризисов.
В начале торгов брокеры, набравшие за последние пару лет сотни тысяч неподготовленных клиентов, были атакованы инвесторами. В первые же минуты посещаемость биржевых приложений и сайтов выросла в 2–3 раза против среднедневных показателей, признались крупные брокеры.
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