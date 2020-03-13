Почему не стоит скупать дешевеющие акции

10 марта, когда из-за срыва сделки ОПЕК+ российский фондовый рынок на открытие торгов рухнул сразу на 8%, а рубль следом за обвалом нефтяных котировок обесценился к доллару более чем на 5%, стало серьезным потрясением для частных инвесторов. Особенно для новичков, которые еще не нюхали пороху прошлых кризисов.