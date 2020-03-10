Брокерские сервисы не справляются с активностью клиентов

«Сегодня в первые полчаса торгов мы наблюдали беспрецедентную нагрузку на сервис «Тинькофф инвестиции»: посещаемость приложения и число заявок оказались в пять раз выше среднестатистических показателей», – рассказывает представитель «Тинькофф». Он, в частности, обратил внимание на повышенную активность в сделках по обмену валют.