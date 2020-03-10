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Брокерские сервисы не справляются с активностью клиентов

Из-за обвала на рынках нагрузка на них возросла в 2–5 раз, обслуживание замедлилось
Анна Третьяк Алексей Невельский
Евгений Разумный / Ведомости

Утренний обвал на фондовом рынке привел к взлету активности частных инвесторов, сообщили «Ведомостям» несколько крупных российских брокеров.

«Сегодня в первые полчаса торгов мы наблюдали беспрецедентную нагрузку на сервис «Тинькофф инвестиции»: посещаемость приложения и число заявок оказались в пять раз выше среднестатистических показателей», – рассказывает представитель «Тинькофф». Он, в частности, обратил внимание на повышенную активность в сделках по обмену валют.

Активность клиентов во вторник стала рекордной, говорит директор по брокерскому бизнесу «БКС брокера» Олег Чихладзе: вдвое превышено среднее количество транзакций и входов в торговую систему, на 30% превзойден предыдущий рекорд, установленный 9 апреля 2018 г., после ужесточения международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан.

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Сегодня в первые минуты торгов количество пользовательских сессий в сервисе «личный кабинет» (в мобильном приложении и на сайте) превышало среднестатистическое значение в 3,5 раза, рассказывает директор департамента цифрового бизнеса «Открытие брокера» Алексей Глазков.

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