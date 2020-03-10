Россияне пытаются заработать на обвале рубля

«В России сложилось устойчивое мнение: буквально в любой непонятной ситуации скупай валюту. Поэтому на фоне сообщений о том, что евро и доллар растут по отношению к рублю, многие поспешили в обменники, желая заработать на растущем курсе, ожидая, что рубль продолжит снижаться», – объясняет ситуацию операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Россияне помнят опыт 2014 и 2016 гг., нефть по $25 за баррель, падением рубля их не удивишь, и многие пытаются на этом заработать, соглашается независимый финансовый эксперт Наталья Смирнова: «Если продать валюту по текущим рыночным ценам, то можно заработать, весь вопрос – в объемах. Приличную прибавку можно получить, лишь оперируя суммой от $10 000–15 000». Многие граждане совершают такие покупки уже после обратной коррекции рынка, что может даже привести к финансовым потерям, сетует Зотов.