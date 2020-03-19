Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы

О мерах поддержки малого и среднего бизнеса 17 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече членов правительства с президентом Владимиром Путиным. Тогда он сообщил, что отсрочка по уплате страховых взносов вводится только для микропредприятий (до 15 человек), а мораторий на проверки малого бизнеса для случаев, «когда предпринимательская деятельность не несет существенных рисков для жизни и здоровья граждан». Льготы по страховым взносам для микропредприятий содержатся и в плане первоочередных действий правительства по обеспечению развития экономики в условиях ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса. «Ведомости» ознакомились с копией плана правительства, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.