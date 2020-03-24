Немецкая схема поддержки работников становится примером в борьбе с кризисом

Все больше стран принимают радикальные меры для борьбы с распространением коронавируса и просят граждан сидеть дома. Из-за этого останавливаются предприятия, не летают самолеты, закрываются рестораны и гостиницы. Это подрывает финансовое положение компаний, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.